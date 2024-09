Atalanta, Gasp col dubbio trequartista per l’esordio in Champions con l’Arsenal

Chi sulla trequarti? E chi sulle fasce laterali? Sono i principali dubbi per Gian Piero Gasperini alla vigilia del debutto dell’Atalanta in Champions League, giovedì 19 settembre al Gewiss Stadium (ore 21) contro l’Arsenal.

Sugli esterni sono in lizza per due posti Bellanova, Ruggeri e Zappacosta che potrebbe essere rilanciato tra i titolari. Per il resto Gasp dovrebbe confermare la formazione schierata contro la Fiorentina, con il trio Djimsiti-Hien-Kolasinac davanti a Carnesecchi e il duo de Roon-Ederson in mediana. Ma in difesa, vista anche le caratteristiche dell’attacco dell’Arsenal, spera anche Kossounou.