Arteta: «Con l’Atalanta sarà una gara difficile, ammiro Gasperini»

Una sfida per nulla semplice, contro un avversario sempre difficile da affrontare. Parola di Mikel Arteta, intervenuto in conferenza stampa, mercoledì 18 settembre, alla vigilia del match di Champions League tra Atalanta e Arsenal in programma giovedì 19 alle 21 al Gewiss Stadium. «Questo sarà un formato diverso, ma eccoci qua, sono molto motivato. Ci saranno partite molto difficili - ha dichiarato il manager dei londinesi -, lo scorso anno l’Atalanta ha fatto molto bene, vorranno cominciare bene anche loro. Gasperini ha una storia bellissima, lo ammiro per il suo lavoro, è una persona con tantissima esperienza, quello che ha fatto lo scorso anno è stato incredibile».

Parole d’ammirazione per il tecnico dei bergamaschi che a sua volta ha elogiato il collega spagnolo ribadendo la bellezza di una squadra che gioca un calcio propositivo e offensivo: non sarà però una prima volta tra i due visto che lo stesso Arteta era stato vice allenatore di Pep Guardiola ai tempi del Manchester City quando i Citizens affrontarono i nerazzurri. «È stato difficilissimo, loro sono abituati a giocare in questa maniera, non è mai facile affrontarli».

Cinque gli assenti, non ci sarà nemmeno Martin Odegaard, simbolo dell’Arsenal degli ultimi anni. «Ha fatto degli esami, c’è una lesione alla caviglia. Tempi di recupero? La lesione è abbastanza significativa, resterà fuori per un bel pò di tempo, speriamo non mesi». Ha recuperato invece Riccardo Calafiori,

Jorginho: dobbiamo stare attenti

In campo ci sarà soprattutto Jorginho, intervenuto in conferenza stampa: «Mi aspetto una gara molto difficile, l’Atalanta è una squadra molto fisica, dobbiamo stare attenti, hanno molta qualità e fisicità. Non andrei a parlare dei nomi, la loro forza è il collettivo, ci stiamo preparando per una partita dove dobbiamo fare attenzione».