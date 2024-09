Gasp: «Venire a giocare a Bergamo non è facile per nessuno». Primi inglesi in città

A Bergamo sale la febbre da Champions League, giovedì 19 settembre c’è Atalanta-Arsenal, l’esordio stagionale per i nerazzurri nella massima competizione europea per club. Un grande ritorno nel torneo, quasi tre anni dopo l’ultima volta: era il 9 dicembre 2021, Atalanta-Villarreal, un 2-3 che costò l’eliminazione. Con una patch speciale sulla maglia, come previsto dal regolamento: «Europa League 2024 Winners».

Le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini

(Foto di Afb) «Sarà una competizione diversa dal campionato - ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia -. Sarà la prima vera Champions in casa. Anche se l’Europa League è stato un traguardo fantastico, questa è una competizione con 36 squadre, alcune di un livello nettamente superiore al nostro: tornare a giocare queste sfide, con queste avversarie, fa parte del percorso di questi anni e ci aiuta a misurare il nostro livello. L’obiettivo è stare dentro la competizione, qualificarci al prossimo turno. Sarà difficile nelle prime otto, mentre per stare tra la nona e la ventiquattresima dobbiamo prendere punti a ogni partita, si inizia con uno scoglio molto duro, ma sarà un’occasione per misurarci».

«Aver vinto dopo essere stati sotto due volte, contro la Fiorentina, è un segnale di crescita, di una squadra sempre molto compatta» «La vittoria contro la Fiorentina ha dato morale alla squadra, anche in vista di questo esordio. Aver vinto dopo essere stati sotto due volte è un segnale di crescita, di una squadra sempre molto compatta. Come per tante squadre, lo notiamo anche nel nostro campionato, in questo periodo siamo ancora un cantiere aperto, per via delle date del mercato. Poi quando vinci lavori meglio».

«Affrontiamo un Arsenal di assoluto valore, una squadra organizzata in entrambe le fasi, un bell’esempio di calcio, al di là degli ottimi giocatori in rosa. Ci affideremo a quei giocatori che sono a Bergamo da più tempo. Ci sarà tempo e modo di inserire i nuovi, qualcuno, come Retegui, per necessità e per qualità, è più avanti, altri hanno bisogno di tempo, ma le partite sono tante. Sono arrivati tanti giocatori, che andranno inseriti con tempi e modi a seconda del calendario, strada facendo».

«La nuova formula della Champions è accattivante, dobbiamo aspettare due o tre giornate per decifrare se sarà migliore per il pubblico e per lo spettacolo. Forse si viaggerà punto a punto, è una sperimentazione un po’ per tutti. Venire a giocare a Bergamo non è facile per nessuno».

Parla Kolasinac

Sead Kolasinac

(Foto di Afb) In conferenza stampa, con Gasperini, ha parlato Sead Kolasinac: «Giocare contro le inglesi è sempre difficile, sono squadre forti fisicamente. Abbiamo affrontato il Liverpool in Europa League e guardiamo spesso la Premier, ci siamo preparati bene, ora cercheremo di portare sul campo il nostro piano gara».

Sullo stadio: «Difficile fare paragoni tra gli impianti italiani e quelli inglesi, ogni stadio è speciale a modo suo. Siamo felici che sia finalmente pronto, non vediamo l’ora di giocarci domani per un appuntamento così importante».

«L’Arsenal - continua Kolasinac - verrà a Bergamo con grande sicurezza, anche per via della vittoria nel derby giocato domenica. Hanno una velocità eccezionale, grandi attaccanti e solidità difensiva, oltre a essere forti sulle palle da fermo. Il mister ci ha preparati bene, tocca a noi dimostrare sul campo di cosa siamo capaci».

Gli inglesi

Già mercoledì 18 settembre è previsto l’arrivo dei primi tifosi inglesi in città, tra canti stonati e fiumi di birra. A questo proposito, il Comune ha deciso di estendere orari e perimetro delle limitazioni alla vendita di alcolici, ma soltanto per la giornata di giovedì 19.

L’Arsenal, club del nord di Londra che non ha giocato la Champions dal 2017 al 2023, è reduce da due secondi posti consecutivi nel campionato inglese, alle spalle di uno straordinario Manchester City. Non proprio un’avversaria qualunque per Gasperini e i suoi.

Le ultime dal campo