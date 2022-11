Atalanta, Gasperini: «Napoli non è imbattibile»

«La sconfitta di Liverpool ci dice che nemmeno il Napoli è imbattibile». Alla vigilia della sfida contro la capoclassifica (si gioca sabato 5 novembre alle 18 al Gewiss Stadium), Gian Piero Gasperini torna sulla prima battuta d’arresto della squadra di Spalletti: «Un tabù sfatato, ma dalle sconfitte si impara molto più che dalle vittorie – osserva il tecnico dell’Atalanta –. Ma non è che perché ha perso l’altra sera una squadra così consolidata non debba giocare come al solito. E noi non siamo il Liverpool».