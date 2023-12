Atalanta, Gasperini: «Siamo qui per giocarcela, chance importante per molti»

«È un’occasione per tanti di confermarsi e per tanti di fare qualche passo avanti». Non sarà un’Atalanta dimessa, anche se sarà un’Atalanta inedita. Mercoledì 13 dicembre, nella conferenza stampa della vigilia, Gian Piero Gasperini ha dissipato i dubbi sul possibile approccio soft dei nerazzurri contro il Rakow, giovedì 14 a Sosnowiec (ore 21) nell’ultima e ininfluente gara del girone di Europa League.

«Cercheremo di fare la miglior partita possibile»

«Carnesecchi, Hateboer, Holm, Adopo, Pasalic, Zortea, Muriel, Miranchuk, De Ketelaere, questa è l’Atalanta. Quindi siamo venuti qui a cercare di fare la nostra partita come sempre. Siamo venuti qui per perdere? Siamo venuti qui per giocare, sicuramente è un’occasione per tanti di riconfermarsi e per tanti di fare qualche passo in avanti, mi sembra che facciano parte della rosa dell’Atalanta», ha detto Gasperini in Polonia. «Non ci sono esperimenti - ha commentato il tecnico -, cercheremo di fare la miglior partita possibile, anche perché abbiamo tutti i giocatori della rosa. In Europa ci sono tutte partite di livello, anche all’andata è stata una partita difficile, ci aspettiamo una partita molto seria, senza esperimenti».

(Foto di Afb) «In questo momento - ha aggiunto – siamo l’unica squadra italiana arrivata prima nel girone, quindi al ranking abbiamo già dato un buon contributo. Quando abbiamo cominciato a giocare le coppe qualcuno diceva ’Che ci fa l’Atalanta nelle coppe?’, in questi anni siamo riusciti a dare il nostro contributo e continuiamo a cercare di farlo con i risultati, con una giornata di anticipo ottenendo il primo posto, in un girone tutt’altro che semplice. Per noi è già un bel traguardo». «Era difficile preventivare di riuscire ad arrivare al primo posto all’ultima partita, tutti pensavamo fosse questa quella decisiva. Abbiamo giocato cinque buone gare, è stato veramente un buon girone, che ci ha permesso di poter recuperare un pò di giocatori che sono a casa, anche se non sono tantissimi gli infortuni».

Muriel: «Dopo il Torino la squadra ha saputo reagire»

«Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra, dare il mio contributo, da me in attacco tutti si aspettano i gol, più ne faccio è meglio è per la squadra, questo è il mio obiettivo. Penso attraverso quello possa arrivare altro, io ogni volta che ho la possibilità voglio aiutare la squadra e i miei compagni». Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel alla vigilia del match contro il Rakow.