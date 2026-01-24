Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 24 Gennaio 2026

Atalanta, i convocati per il Parma. Bellanova unico assente

CALCIO. Per la sfida di domenica 25 gennaio a Bergamo. Procede il recupero di Bakker, aggregato alla Primavera.

Redazione Web
Redazione Web
Raoul Bellanova in Atalanta-Fiorentina
Raoul Bellanova in Atalanta-Fiorentina
(Foto di Afb)

È confermata l’assenza di Raoul Bellanova per Atalanta-Parma, in programma domenica 25 gennaio alla New Balance Arena, con fischio d’inizio alle 15. L’esterno è l’unico assente dalla lista dei convocati per la sfida contro gli emiliani.

Intanto procede spedito il recupero di Mitchel Bakker, reduce dalla rottura del legamento crociato nel mese di luglio, durante la preparazione estiva: l’olandese è aggregato alla Primavera nerazzurra.

I convocati per Atalanta-Parma

La lista dei 24 convocati di Palladino per Atalanta-Parma:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini
Esterni: Bernasconi, Zappacosta.
Centrocampisti: de Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic,
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Raspadori, Scamacca, Sulemana, Zalewski.

Bergamo
Parma
Sport
Calcio
Raoul Bellanova
Mitchel Bakker
Atalanta