Sabato 24 Gennaio 2026
Atalanta, i convocati per il Parma. Bellanova unico assente
CALCIO. Per la sfida di domenica 25 gennaio a Bergamo. Procede il recupero di Bakker, aggregato alla Primavera.
È confermata l’assenza di Raoul Bellanova per Atalanta-Parma, in programma domenica 25 gennaio alla New Balance Arena, con fischio d’inizio alle 15. L’esterno è l’unico assente dalla lista dei convocati per la sfida contro gli emiliani.
Intanto procede spedito il recupero di Mitchel Bakker, reduce dalla rottura del legamento crociato nel mese di luglio, durante la preparazione estiva: l’olandese è aggregato alla Primavera nerazzurra.
I convocati per Atalanta-Parma
La lista dei 24 convocati di Palladino per Atalanta-Parma:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini
Esterni: Bernasconi, Zappacosta.
Centrocampisti: de Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic,
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Raspadori, Scamacca, Sulemana, Zalewski.
