Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 06 Febbraio 2026

Atalanta-Juve, la festa negli spogliatoi e i complimenti del presidente Percassi - Video

CALCIO. Dopo il successo 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia il saluto a giocatori e staff: «Bravi ragazzi, sempre così!».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Antonio Percassi con Mario Pasalic, autore del terzo gol
Antonio Percassi con Mario Pasalic, autore del terzo gol

Bergamo

Una serata difficile da dimenticare per i tifosi dell’Atalanta: mercoledì 5 gennaio è arrivato il grande successo in Coppa Italia contro la Juventus, nei quarti di finale. Un 3-0 firmato da Scamacca, Sulemana e Pasalic, valso il pass per la semifinale da giocare contro la vincente della sfida tra Bologna e Lazio.

Percassi negli spogliatoi

Al fischio finale è scattata la festa sugli spalti di un Gewiss Stadium diventato una bolgia per celebrare un’altra grande serata a tinte nerazzurre. Festa proseguita negli spogliatoi, con la dirigenza al gran completo: Tony D’Amico e Umberto Marino, l’amministratore delegato Luca Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca e il presidente Antonio Percassi, accolto con un’ovazione dalla squadra.

L’abbraccio con Scalvini
L’abbraccio con Scalvini
Con capitan de Roon
Con capitan de Roon

Dopo un giro dello spogliatoio per salutare e ringraziare, uno ad uno, i giocatori dell’Atalanta e lo staff di Palladino, Antonio Percassi ha preso la prola: «Siamo forti! Bravi ragazzi, bravissimi. Sempre così però, sempre così!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Luca Percassi
Stephen Pagliuca
Antonio Percassi
Atalanta
Juventus
Bologna
lazio