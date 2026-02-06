Sport / Bergamo Città
Venerdì 06 Febbraio 2026
Atalanta-Juve, la festa negli spogliatoi e i complimenti del presidente Percassi - Video
CALCIO. Dopo il successo 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia il saluto a giocatori e staff: «Bravi ragazzi, sempre così!».
Bergamo
Una serata difficile da dimenticare per i tifosi dell’Atalanta: mercoledì 5 gennaio è arrivato il grande successo in Coppa Italia contro la Juventus, nei quarti di finale. Un 3-0 firmato da Scamacca, Sulemana e Pasalic, valso il pass per la semifinale da giocare contro la vincente della sfida tra Bologna e Lazio.
Percassi negli spogliatoi
Al fischio finale è scattata la festa sugli spalti di un Gewiss Stadium diventato una bolgia per celebrare un’altra grande serata a tinte nerazzurre. Festa proseguita negli spogliatoi, con la dirigenza al gran completo: Tony D’Amico e Umberto Marino, l’amministratore delegato Luca Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca e il presidente Antonio Percassi, accolto con un’ovazione dalla squadra.
Dopo un giro dello spogliatoio per salutare e ringraziare, uno ad uno, i giocatori dell’Atalanta e lo staff di Palladino, Antonio Percassi ha preso la prola: «Siamo forti! Bravi ragazzi, bravissimi. Sempre così però, sempre così!».
