Atalanta-Juve, la festa negli spogliatoi e i complimenti del presidente Percassi - Video

Una serata difficile da dimenticare per i tifosi dell’Atalanta: mercoledì 5 gennaio è arrivato il grande successo in Coppa Italia contro la Juventus, nei quarti di finale. Un 3-0 firmato da Scamacca, Sulemana e Pasalic, valso il pass per la semifinale da giocare contro la vincente della sfida tra Bologna e Lazio.

Percassi negli spogliatoi

Al fischio finale è scattata la festa sugli spalti di un Gewiss Stadium diventato una bolgia per celebrare un’altra grande serata a tinte nerazzurre. Festa proseguita negli spogliatoi, con la dirigenza al gran completo: Tony D’Amico e Umberto Marino, l’amministratore delegato Luca Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca e il presidente Antonio Percassi, accolto con un’ovazione dalla squadra.

L’abbraccio con Scalvini Con capitan de Roon