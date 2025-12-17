Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 17 Dicembre 2025

Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca schizzato a 1.500 euro

SOLIDARIETÀ. La tradizionale iniziativa in collaborazione con Bergamo TV. I rilanci fino al 12 gennaio.

Matteo De Sanctis
Matteo De Sanctis
Scamacca in azione durante Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre
Scamacca in azione durante Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre
(Foto di magni)

Ha già superato quota 11mila euro il montepremi complessivo delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025». L’iniziativa, giunta alla 15a edizione , è organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv e mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione della partita Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre, terminata 2-1 con doppietta di Scamacca.

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.

Fino al 12 gennaio

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di “TuttoAtalanta” del 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected]. Le maglie saranno autografate dal rispettivo calciatore.

Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: in vetta alla classifica delle quotazioni è salita solitaria la numero 9 di Gianluca Scamacca rilanciata a 1500 euro, seguita a 1000 da quelle di de Roon, de Ketelaere e Kolasinac e a 600 da quella di Kossounou.

Le quote

09 - SCAMACCA 1500 euro
15 - DE ROON 1000 euro
17 - DE KETELAERE 1000 euro
23 - KOLASINAC 1000 euro
03 - KOSSOUNOU 600 euro
08 - PASALIC 500 euro
11 - LOOKMAN 500 euro
13 - EDERSON 500 euro
29 - CARNESECCHI 500 euro
47 - BERNASCONI 500 euro
69 - AHANOR 500 euro
70 - MALDINI 350 euro
10 - SAMARDZIC 300 euro
19 - DJIMSITI 300 euro
42 - SCALVINI 300 euro
77 - ZAPPACOSTA 300 euro
06 - MUSAH 250 euro
31 - ROSSI 250 euro
05 - BAKKER 200 euro
44 - BRESCIANINI 200 euro
57 - SPORTIELLO 200 euro
07 - SULEMANA 150 euro
59 - ZALEWSKI 150 euro
04 - HIEN 120 euro
16 - BELLANOVA 120 euro
90 - KRSTOVIC 100 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

