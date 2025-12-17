Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca schizzato a 1.500 euro

Ha già superato quota 11mila euro il montepremi complessivo delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025». L’iniziativa, giunta alla 15a edizione , è organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv e mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione della partita Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre, terminata 2-1 con doppietta di Scamacca.

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.

Fino al 12 gennaio

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di “TuttoAtalanta” del 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected]. Le maglie saranno autografate dal rispettivo calciatore.



Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: in vetta alla classifica delle quotazioni è salita solitaria la numero 9 di Gianluca Scamacca rilanciata a 1500 euro, seguita a 1000 da quelle di de Roon, de Ketelaere e Kolasinac e a 600 da quella di Kossounou.

Le quote