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Sport / Bergamo Città Sabato 25 Aprile 2026

Atalanta: lesione al legamento collaterale per Bernasconi

L’INFORTUNIO. Fine della stagione a rischio, infortunio nella partita con la Lazio in Coppa Italia.

Atalanta: lesione al legamento collaterale per Bernasconi
Lorenzo Bernasconi si è infortunato durante il match contro la Lazio di Coppa Italia

Rischia di aver concluso anzitempo la stagione Lorenzo Bernasconi, infortunatosi dopo uno scontro di gioco con il laziale Patric mercoledì sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli esami diagnostici al laterale sinistro dell’Atalanta hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.  Incerti, comunque, i tempi di recupero. La prognosi, fa sapere la società bergamasca, dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale.

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