Mercoledì 11 Febbraio 2026
Atalanta, lesione al menisco per De Ketelaere, terapie da stabilire
L’INFERMERIA. Lo stop nel riscaldamento della partita di lunedì contro la Cremonese, non escluso l’intervento.
Bergamo
Lesione al corno posteriore del menisco destro per Charles De Ketelaere. Lunedì scorso, il giocatore dell’Atalanta aveva accusato un problema al ginocchio destro provando a calciare nel riscaldamento a pochi minuti dalla partita di campionato con la Cremonese a Bergamo.
I tempi di recupero rimangono incerti. Sono infatti in corso le valutazioni specialistiche per definire l’approccio terapeutico più consono all’infortunio dell’attaccante belga.
Mercoledì il primo responso diagnostico, ma per De Ketelaere sono previsti altri esami per decidere se operarlo o meno.
