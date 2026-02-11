Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Atalanta, lesione al menisco per De Ketelaere, terapie da stabilire

L’INFERMERIA. Lo stop nel riscaldamento della partita di lunedì contro la Cremonese, non escluso l’intervento.

Charles De Ketelaere si è infortunato nel riscaldamento della gara con la Cremonese, problemi al menisco. Terapia e rientro ancora da definire.
Charles De Ketelaere si è infortunato nel riscaldamento della gara con la Cremonese, problemi al menisco. Terapia e rientro ancora da definire.
(Foto di Afb)

Bergamo

Lesione al corno posteriore del menisco destro per Charles De Ketelaere. Lunedì scorso, il giocatore dell’Atalanta aveva accusato un problema al ginocchio destro provando a calciare nel riscaldamento a pochi minuti dalla partita di campionato con la Cremonese a Bergamo.

I tempi di recupero rimangono incerti. Sono infatti in corso le valutazioni specialistiche per definire l’approccio terapeutico più consono all’infortunio dell’attaccante belga.

Mercoledì il primo responso diagnostico, ma per De Ketelaere sono previsti altri esami per decidere se operarlo o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Salute
Malattia
Ferite, Lesioni
Sociale
Morte
Charles De Ketelaere
Atalanta