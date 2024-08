Atalanta, Lookman non convocato per la trasferta di Lecce. Touré lascia Bergamo per Stoccarda

Fulmine a ciel sereno nella lista dei convocati dell’Atalanta per l’esordio in campionato contro il Lecce, in programma lunedì 19 agosto alle 18,30. Tra gli assenti, oltre a Koopmeiners e gli infortunati Toloi, Kolasinac, Scalvini, Scamacca e Zaniolo, spunta anche Ademola Lookman: il nigeriano, entrato nella leggenda con la storica tripletta in finale di Europa League, ha ricevuto una proposta dal Paris Saint-Germain e l’ha riferita al club. Valutazioni in corso, per club e giocatore.