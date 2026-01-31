Atalanta, Lookman resta fuori dai convocati contro il Como: il mercato lo avvicina all’addio

Ademola Lookman non sarà tra i convocati dell’Atalanta per la sfida di campionato contro il Como, in programma domenica 1 febbraio alle 15 (diretta tv su Dazn). L’attaccante nigeriano resterà a Bergamo, con le operazioni di mercato ancora in corso e una cessione che appare sempre più probabile.

Per la squadra di Raffaele Palladino , a Como tra vittoria e sconfitta c’è tutta la differenza del mondo. Non per Lookman, escluso per motivi legati a un mercato che lo coinvolge direttamente e che potrebbe definirsi nei prossimi giorni.

Sul giocatore sono aperti i contatti sia con il Galatasaray sia con l’Atletico Madrid. Le trattative sono in fase avanzata e l’ipotesi di un addio ai nerazzurri è concreta: Lookman potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con la maglia dell’Atalanta.