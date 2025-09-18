Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo. Probabile convocazione a Torino

Novità importanti in casa Atalanta all’indomani della sconfitta sul campo del Paris Saint-German. Giovedì 18 settembre Ademola Lookman si è allenato con il resto della squadra, per la prima volta da quando nel mese di luglio è scoppiato il caso legato al suo possibile trasferimento all’Inter, poi saltato a causa della distanza tra l’offerta del club milanese e le richieste dell’Atalanta.

La vicenda

Lo strappo è arrivato quando Lookman - nei primi giorni di agosto, vedendo la trattativa complicarsi - ha rimosso tutte le foto in maglia nerazzurra dai profili social, allontanandosi da Zingonia. Al rientro, il 19 agosto, la società ha deciso che si sarebbe allenato da solo fino al termine del calciomercato, il 1º settembre. Ma proprio quel giorno l’attaccante è partito per rispondere alla convocazione della nazionale nigeriana, con cui è sceso in campo due volte da titolare, fin qui le uniche partite della sua stagione.

Gli allenamenti individuali

Tornato a Bergamo venerdì 12 settembre, con un giorno di ritardo a causa di una coincidenza area persa, ha chiesto di potersi allenare da solo per ritrovare la miglior condizione, non sentendosi pronto per lavorare con i compagni e quindi per giocare, domenica 14, contro il Lecce.

Juric nella conferenza stampa pre Lecce

Proprio alla vigilia proprio del Lecce, Juric in conferenza stampa ha raccontato di una situazione «spiacevole, difficile, bruttina». Parlando di «spirito, lotta, di sentire la maglia. L’Atalanta rappresenta umiltà e lavoro, non devo pregare qualcuno per questi valori, bisogna averceli ben chiari. Lookman è un top player, certo, ma in questo momento siamo tutti convinti che l’Atalanta abbia bisogno di valori umani forti».

Lo spiraglio di Percassi pre Psg

A quel punto il suo reintegro è sembrato più complesso. A fare chiarezza è stato Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a pochi minuti dalla sfida di Champions contro il Psg. Aprendo più di uno spiraglio: «Indietro non si può tornare, pensiamo al futuro e al presente. Conosciamo il suo valore tecnico, sappiamo altrettanto che per giocare nell’Atalanta i calciatori devono essere focalizzati al 100%: quando sarà pronto lo riaccoglieremo ovviamente a braccia aperte».

C’è la possibilità di vederlo nella lista dei convocati per la sfida di domenica 21 sul campo del Torino

Possibile convocazione per Torino