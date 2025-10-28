Atalanta-Milan, in campo torna Kolasinac. Ecco i convocati del match

Dopo sei mesi e mezzo Sead Kolasinac torna nella lista dei convocati dell’Atalanta. Il difensore mancino bosniaco, classe 1993, è stato inserito dall’allenatore Ivan Juric tra i 25 giocatori a disposizione per la nona giornata di campionato, martedì sera 28 ottobre alle 20.45 contro il Milan alla New Balance Arena di Bergamo.