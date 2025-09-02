Sport / Bergamo Città
Martedì 02 Settembre 2025
Atalanta, nella lista per la Champions League c’è anche Lookman
CALCIO. Escluso solo l’infortunato Bakker. Inserito Sead Kolasinac, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato.
Bergamo
Entro martedì 2 settembre l’Atalanta deve comunicare alla Uefa la lista dei giocatori selezionati per la fase campionato della Champions League. Momento non banale, perché la rosa non è libera da vincoli: i posti sono 25 posti, ma 4 devono essere occupati da giocatori cresciuti nel proprio vivaio, altri 4 da giocatori cresciuti in un vivaio italiano.
Ci sono Lookman e Kolasinac
Vincoli soddisfatti dall’Atalanta, che con la partenza di Ibrahim Sulemana in direzione Bologna e il lungo infortunio di Bakker, si è trovata nella condizione di poter inserire tutti i giocatori a disposizione di Juric. Compreso Lookman, che è rimasto a Bergamo - resta viva solo la complicata pista che porta in Turchia, dove il mercato termina il 12 settembre - e al rientro dagli impegni con la nazionale nigeriana potrà essere pienamente reintegrato. Un piccolo segnale di riavvicinamento, comunque.
Nella lista Champions dell’Atalanta c’è anche Sead Kolasinac, che lavora per rientrare il prima possibile dopo la rottura del legamento crociato in primavera. Ogni club ha poi la possibilità di convocare i giovani inseriti nella lista B: giocatori under 21 con almeno due stagioni consecutive nel club. La lista sarà poi modificabile dopo il calciomercato invernale.
La lista completa
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi.
Difensori: Djimsiti, Kolasinac, Hien, Kossounou, Ahanor, Scalvini.
Centrocampisti: De Roon, Pasalic, Ederson, Samardzic, Musah, Zalewski, Zappacosta, Brescianini, Bellanova, Bernasconi.
Attaccanti: Lookman, De Ketelaere, Sulemana, Krstovic, Scamacca, Maldini
