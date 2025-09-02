Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 02 Settembre 2025

Atalanta, nella lista per la Champions League c’è anche Lookman

CALCIO. Escluso solo l’infortunato Bakker. Inserito Sead Kolasinac, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lookman esulta dopo il gol allo Sturm Graz, in Champions League
Lookman esulta dopo il gol allo Sturm Graz, in Champions League

Bergamo

Entro martedì 2 settembre l’Atalanta deve comunicare alla Uefa la lista dei giocatori selezionati per la fase campionato della Champions League. Momento non banale, perché la rosa non è libera da vincoli: i posti sono 25 posti, ma 4 devono essere occupati da giocatori cresciuti nel proprio vivaio, altri 4 da giocatori cresciuti in un vivaio italiano.

Ci sono Lookman e Kolasinac

Vincoli soddisfatti dall’Atalanta, che con la partenza di Ibrahim Sulemana in direzione Bologna e il lungo infortunio di Bakker, si è trovata nella condizione di poter inserire tutti i giocatori a disposizione di Juric. Compreso Lookman, che è rimasto a Bergamo - resta viva solo la complicata pista che porta in Turchia, dove il mercato termina il 12 settembre - e al rientro dagli impegni con la nazionale nigeriana potrà essere pienamente reintegrato. Un piccolo segnale di riavvicinamento, comunque.

Nella lista Champions dell’Atalanta c’è anche Sead Kolasinac, che lavora per rientrare il prima possibile dopo la rottura del legamento crociato in primavera. Ogni club ha poi la possibilità di convocare i giovani inseriti nella lista B: giocatori under 21 con almeno due stagioni consecutive nel club. La lista sarà poi modificabile dopo il calciomercato invernale.

La lista completa

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi.
Difensori: Djimsiti, Kolasinac, Hien, Kossounou, Ahanor, Scalvini.
Centrocampisti: De Roon, Pasalic, Ederson, Samardzic, Musah, Zalewski, Zappacosta, Brescianini, Bellanova, Bernasconi.
Attaccanti: Lookman, De Ketelaere, Sulemana, Krstovic, Scamacca, Maldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
sport
Calcio
Sead Kolasinac
Ibrahim Sulemana
Atalanta
Ogni club
UEFA