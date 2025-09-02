Atalanta, nella lista per la Champions League c’è anche Lookman

Entro martedì 2 settembre l’Atalanta deve comunicare alla Uefa la lista dei giocatori selezionati per la fase campionato della Champions League. Momento non banale, perché la rosa non è libera da vincoli: i posti sono 25 posti, ma 4 devono essere occupati da giocatori cresciuti nel proprio vivaio, altri 4 da giocatori cresciuti in un vivaio italiano.

Ci sono Lookman e Kolasinac

Vincoli soddisfatti dall’Atalanta, che con la partenza di Ibrahim Sulemana in direzione Bologna e il lungo infortunio di Bakker, si è trovata nella condizione di poter inserire tutti i giocatori a disposizione di Juric. Compreso Lookman, che è rimasto a Bergamo - resta viva solo la complicata pista che porta in Turchia, dove il mercato termina il 12 settembre - e al rientro dagli impegni con la nazionale nigeriana potrà essere pienamente reintegrato. Un piccolo segnale di riavvicinamento, comunque.