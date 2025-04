Atalanta-New Balance: parte la nuova era della Dea

Atalanta BC e New Balance uniscono le forze: il club nerazzurro ha annunciato un accordo di sponsorizzazione pluriennale con il colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo, che diventerà Official Kit Sponsor a partire dalla stagione 2025-2026. L’intesa prevede non solo la fornitura delle divise da gioco, ma anche abbigliamento tecnico, attrezzature e accessori per l’intera prima squadra e il settore giovanile. Cuore dell’accordo saranno inoltre iniziative di marketing digitale e attività sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità bergamasca e rafforzare il legame con i tifosi.