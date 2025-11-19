Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 19 Novembre 2025

Atalanta, oggi la conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino

CALCIO. L’allenatore parla per la prima volta da tecnico nerazzurro a tre giorni dall’esordio sul campo del Napoli.

Redazione Web
Redazione Web
Palladino durante il primo allenamento
Palladino durante il primo allenamento
(Foto di Atalanta.it)

Bergamo

Oggi, 19 novembre, Raffaele Palladino parlerà per la prima volta da allenatore dell’Atalanta. Il tecnico è al lavoro già da una settimana abbondante, anche se il suo percorso in nerazzurro è iniziato a gruppo ridotto, con 14 giocatori stati impegnati con le rispettive nazionali.

Leggi anche

Palladino in conferenza stampa

La conferenza stampa è in programma alle 18,30 e sono tante le curiosità da svelare. A partire dai principi di gioco, per capire se Palladino proseguirà con la difesa a tre vista in avvio di stagione con Juric - e nei nove anni precedenti con Gasperini - o se il pubblico bergamasco deve aspettarsi novità anche sul piano tattico già nelle prime uscite.

Verso il Napoli

L’incontro con l’allenatore sarà utile anche per fare il punto sullo stato d’animo della rosa, che dopo un avvio di stagione altalenante avrà certamente l’ambizione di ritagliarsi anche quest’anno uno spazio tra le grandi del campionato. E poi l’esordio, sabato 22 novembre sul campo del Napoli campione d’Italia, che però non vive un gran momento: l’occasione per capire a che punto è la primissima Atalanta di Palladino.

