Atalanta, oggi la conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino

Oggi, 19 novembre, Raffaele Palladino parlerà per la prima volta da allenatore dell’Atalanta. Il tecnico è al lavoro già da una settimana abbondante, anche se il suo percorso in nerazzurro è iniziato a gruppo ridotto, con 14 giocatori stati impegnati con le rispettive nazionali.

Palladino in conferenza stampa

La conferenza stampa è in programma alle 18,30 e sono tante le curiosità da svelare. A partire dai principi di gioco, per capire se Palladino proseguirà con la difesa a tre vista in avvio di stagione con Juric - e nei nove anni precedenti con Gasperini - o se il pubblico bergamasco deve aspettarsi novità anche sul piano tattico già nelle prime uscite.