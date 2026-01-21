Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 21 Gennaio 2026

Atalanta, Palladino : «Blackout inspiegabile, in Champions paghi ogni errore»

L’INTERVISTA. L’Atalanta crolla nella ripresa e perde a Bergamo contro l’Athletic Bilbao. Un ko amaro, arrivato dopo un primo tempo dominato, che Raffaele Palladino fatica a spiegare.

Palladino deluso dopo la sconfitta con l’Athletic in Champions
Palladino deluso dopo la sconfitta con l’Athletic in Champions
(Foto di Afb)

Bergamo

«È difficile da analizzare – ammette Palladino – perché nel primo tempo abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato. Abbiamo creato tanto, sbloccato la partita e potevamo andare sul 2-0». La svolta arriva però dopo il pareggio spagnolo: «Quel gol ci ha dato una mazzata. Abbiamo avuto un blackout totale di 15 minuti».

Tre tiri, tre gol: rammarico Champions

«Abbiamo preso gol che non prendiamo mai. In Champions mezzo errore lo paghi. Loro hanno fatto tre tiri e tre gol. È assurdo subire reti così, sono particolari che fanno la differenza a questo livello».

Classifica e obiettivo qualificazione

«Non deve toccarci psicologicamente. Il nostro obiettivo è qualificarci, non entrare nelle prime otto. A me interessa la crescita, la maturità».

Mentalità e crescita

Il tema chiave resta la gestione dei momenti difficili: «Dobbiamo imparare a stare nella difficoltà. Stasera abbiamo reagito in modo passivo e questo non ci piace». Sui blackout ricorrenti, Palladino è chiaro: «Ci lavoro ogni giorno, parlo tanto con i ragazzi. Se capiamo quel momento, faremo lo step che oggi ci manca».

«Ci sono tante cose positive. Analizziamo gli errori, ma senza perdere fiducia».

