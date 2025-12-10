Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025

Atalanta, Palladino: «Partita perfetta e serata magica»

L’INTERVISTA. Le parole del mister atalantino dopo la grande vittoria interna in Champions contro i campioni del mondo del Chelsea.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Palladino festeggia con i giocatori sotto la Curva dopo la vittoria in Champions contro il Chelsea per 2-1
Palladino festeggia con i giocatori sotto la Curva dopo la vittoria in Champions contro il Chelsea per 2-1
(Foto di Afb)

Bergamo

«Sono molto felice perché è stata una serata magica, abbiamo giocato contro una squadra molto forte, sono rimasto impressionato dalla loro qualità, hanno giocatori di gamba, ma questo dà valore ai nostri di valori. Non possiamo essere così alterni, bisogna mettere questo spirito». Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, dopo la vittoria per 2-1 contro il Chelsea.

«I ragazzi hanno interpretato la partita in maniera perfetta, li ringrazio perché giocare partite del genere ti dà grandi valori. Da quando sono arrivato abbiamo avuto sempre partite, ho potuto lavorare poco sui principi, ma abbiamo cercato di toccare le cose giuste che la squadra ricercava, loro sono bravi a recepire subito. Dobbiamo risalire in campionato, è nelle nostre possibilità. Il merito della vittoria è di tutta la squadra».

«Studiando la partita e il Chelsea, vanno forte, sono tecnici e rapidi, riescono a giocare sul piede e in maniera profonda. Oggi i ragazzi sono stati perfetti, dietro sono stati impressionanti, hanno avuto coraggio, abbiamo preferito andarli a prendere, è quello che l’Atalanta ha fatto e dovrà fare sempre».

Verso la qualificazione diretta ai quarti

La vittoria di oggi apre le porte a una possibile qualificazione diretta agli ottavi. «Mi focalizzo sul campionato, dobbiamo prendere consapevolezza che siamo indietro, i ragazzi devono prendere coscienza, partite come quelle di sabato non devono più accadere. Sicuramente ci sarà modo per lavorare meglio con la squadra, qualificarsi nelle prime otto sarebbe qualcosa di unico e straordinario, ma ora dobbiamo pensare al campionato».

Leggi qui il commento di Roberto Belingheri per Corner.

Qui la cronaca minuto per minuto con le foto del match.

