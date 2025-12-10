Atalanta, Palladino: «Partita perfetta e serata magica»

«Sono molto felice perché è stata una serata magica, abbiamo giocato contro una squadra molto forte, sono rimasto impressionato dalla loro qualità, hanno giocatori di gamba, ma questo dà valore ai nostri di valori. Non possiamo essere così alterni, bisogna mettere questo spirito». Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, dopo la vittoria per 2-1 contro il Chelsea.

«I ragazzi hanno interpretato la partita in maniera perfetta, li ringrazio perché giocare partite del genere ti dà grandi valori. Da quando sono arrivato abbiamo avuto sempre partite, ho potuto lavorare poco sui principi, ma abbiamo cercato di toccare le cose giuste che la squadra ricercava, loro sono bravi a recepire subito. Dobbiamo risalire in campionato, è nelle nostre possibilità. Il merito della vittoria è di tutta la squadra».

«Studiando la partita e il Chelsea, vanno forte, sono tecnici e rapidi, riescono a giocare sul piede e in maniera profonda. Oggi i ragazzi sono stati perfetti, dietro sono stati impressionanti, hanno avuto coraggio, abbiamo preferito andarli a prendere, è quello che l’Atalanta ha fatto e dovrà fare sempre».

Verso la qualificazione diretta ai quarti