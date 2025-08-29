Atalanta a Parma, Juric: «Squadra tosta, non so se Lookman resterà»

Prima trasferta stagionale per l ’Atalanta di Ivan Juric , dopo l’1-1 col Pisa all’esordio nel nuovo campionato i bergamaschi sfideranno i l Parma sabato 30 agosto alle 18. «Mi aspetto una squadra molto tosta – ha dichiarato il tecnico croato parlando alla vigilia del match –: il Parma abbina un tipo di calcio particolare, sfruttano molto i calci piazzati, creano pericoli, vivono la partita un po’ diversamente rispetto a noi, mi aspetto una partita molto difficile». Juric è tornato poi sulla sfida di Bergamo pareggiata contro la neo-promossa toscana: «Nel secondo tempo col Pisa abbiamo giocato come volevamo – ha aggiunto l’allenatore nerazzurro –, abbiamo avuto tantissime occasioni, bisogna finalizzarle al meglio. Abbiamo sofferto i lanci lunghi nel primo tempo, dobbiamo fare molta attenzione, cercare di ripetere quello che abbiamo fatto nel primo tempo con più qualità realizzativa».

Spazio anche ai sorteggi di Champions, in prima fascia i bergamaschi sfideranno due pretendenti al titolo come i campioni in carica del Paris Saint-Germain ed il Chelsea triofatore al Mondiale per Club (e in Conference League): «Non c’è una squadra fragile, contro l’Union Saint-Gilloise ho già giocato, conosco anche lo Slavia Praga, quelle che ti sembrano un po’ più leggere sono toste, poi sarà speciale giocare contro Psg e Chelsea». Per quanto riguarda il mercato Juric ha aperto alla possibilità che possano esserci altri innesti, mentre la questione Lookman resta irrisolta: «Non lo so, è difficile indovinare quello che accadrà dopo e se rimarrà o meno». Il tecnico ex Torino e Roma ha confermato l’assenza di Ederson, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio, Pasalic è pronto per piazzarsi in mediana e confermare dunque la coppia con De Roon già vista col Pisa.