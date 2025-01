Atalanta e pronostici, dall’8 gennaio gioca a Fubal

Siete appassionati di calcio, atalantini e volete accompagnare la squadra per tutto il prosieguo della stagione provando a vincere tantissimi premi? Non potete proprio perdervi Fubal, il nuovo concorso lanciato dal giornale. Partirà mercoledì 8 gennaio, giorno in cui si potrà iniziare a pronosticare, e si concluderà il 31 maggio. Potrete giocare in occasione di ogni partita dell’Atalanta, in Serie A, Coppa Italia e Champions League. In palio ci sono una Vespa Piaggio elettrica e tantissimi altri buoni da utilizzare da Esselunga, Ovet ed Italian Optic.

Come giocare

A partire da mercoledì 8 gennaio, accedendo al sito di Fubal , ci sarà la possibilità di pronosticare le partite dell’Atalanta che si giocheranno fino al lunedì successivo. Per ogni gara si potrà pronosticare l’esito, espresso in vittoria, pareggio e sconfitta, il risultato esatto, tre marcatori dell’Atalanta ed il miglior giocatore della partita tra le fila nerazzurre, che sarà decretato dalle pagelle de L’Eco di Bergamo pubblicate il giorno successivo.

Il pronostico potrà essere modificato quante volte si vuole fino a due ore dall’inizio della gara. Ad ogni previsione corretta corrisponde un punteggio che verrà sommato man mano e farà entrare in graduatoria, sia mensile sia generale. Non si tratta di una scommessa sportiva, ma di un gioco di divertimento e fortuna e le giocate non devono essere necessariamente coerenti tra loro. Per accumulare più punti potrete quindi, per esempio, pronosticare come esito una vittoria dell’Atalanta, come risultato una sua sconfitta con zero reti e, nel contempo, indicare tre possibili marcatori nerazzurri. All’interno del sistema, si potranno pronosticare le gare che vedono l’Atalanta coinvolta fino al lunedì successivo. Man mano si «sbloccheranno» le partite, di settimana in settimana.

Come partecipare

Come primo passo bisogna registrarsi al nostro sito. Dopodiché, bisogna collegarsi alla homepage di Fubal, dove verrà indicato il link. Le credenziali sono le stesse con cui accedere al sito del giornale. Bisognerà creare il profilo, indicando un nickname e approvare il regolamento. Per gli abbonati digitali, al giornale o a Corner, il sistema riconoscerà automaticamente l’utente e si potrà giocare subito. Vale anche per gli acquirenti digitali del giornale che, all’acquisto di una copia, hanno la possibilità di pronosticare tutte le partite dell’Atalanta fino al lunedì successivo.

Dopo essersi registrati al nostro sito ed aver creato il profilo sul sito di Fubal, il sistema chiederà di inserire il Fubalcode per abilitare i pronostici fino al lunedì successivo Per chi acquista il giornale cartaceo e non è abbonato, le copie del martedì riporteranno un codice alfanumerico univoco, chiamato Fubalcode, stampato sulla prima pagina. È valido per tutte le partite fino al lunedì successivo e può essere utilizzato da un solo concorrente. Dopo essersi registrati al nostro sito ed aver creato il profilo sul sito di Fubal, il sistema chiederà di inserire il Fubalcode per abilitare i pronostici fino al lunedì successivo. Inserendo il codice sarà posibile formulare i pronosticati. In quella settimana, non verrà più richiesto il codice all’accesso. Per giocare nelle settimane seguenti bisognerà acquistare una nuova copia cartacea del martedì con un codice diverso. Attenzione: in via del tutto eccezionale, per la prima settimana di gioco, il Fubalcode sarà pubblicato mercoledì 8 gennaio, giorno di partenza del concorso.

Come possono partecipare gli abbonati alla versione cartacea del giornale? Riceveranno una comunicazione, per posta o email, contenente i dati dell’abbonamento ed il codice univoco relativo. Poi bisogna registrarsi al nostro sito ed entrare in Fubal. Al primo accesso, il sistema guiderà ad associare l’abbonamento inserendo i dati ricevuti per posta o email. Si potrà così iniziare a pronosticare e provare a scalare la classifica.

Attenzione: in via del tutto eccezionale, per la prima settimana di gioco, il Fubalcode sarà pubblicato mercoledì 8 gennaio, giorno di partenza del concorso

I premi in palio

In palio ci sono tantissimi premi, sulla base del piazzamento nella classifica generale o mensile. A fine campionato, il primo della graduatoria generale vincerà una Vespa Piaggio elettrica, mentre il secondo ed il terzo classificato avranno una gift card Esselunga dal valore di 2.000 e 1.000 euro. Ogni mese, il primo classificato avrà una gift card Italian Optic dal valore di 400 euro, il secondo un buono Ovet dal valore di 300 euro ed il terzo un buono Esselunga dal valore di 200 euro.

Tre classifiche speciali

A fine campionato verranno stilate anche tre classifiche speciali. Una gift card Ovet, dal valore di 500 euro, andrà a chi indovina più risultati. Una gift card Italian Optic, dal valore di 500 euro, verrà assegnata a chi indovina più marcatori. Un buono Esselunga, dal valore di 500 euro, verrà vinto da chi indovina più volte il migliore in campo dell’Atalanta, decretato dalle consuete pagelle pubblicate dal giornale il giorno dopo la gara disputata dai nerazzurri.

Leghe private per sempre nuove sfide

Volete sfidare i vostri amici? Potete creare delle leghe private. Ovviamente, in quel caso, il piazzamento all’interno della non varrà ai fini del concorso e dei tantissimi premi in palio.

