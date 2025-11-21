Atalanta, risentimento muscolare per Scalvini

Non c’è pace per Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta. Alla vigilia della sfida del 22 novembre sul campo del Napoli, il classe 2003 si è fermato per un risentimento muscolare e sarà valutato giorno per giorno. Con tutta probabilità salterà la sfida contro la squadra di Conte e proverà a recuperare per l’Eintracht Francoforte o, più facilmente, per la partita di campionato di domenica 30 in casa contro la Fiorentina.