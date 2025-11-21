Sport / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025
Atalanta, risentimento muscolare per Scalvini
CALCIO. Nuovo stop per il difensore, che si era già fermato a settembre e poi ad ottobre.
Bergamo
Non c’è pace per Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta. Alla vigilia della sfida del 22 novembre sul campo del Napoli, il classe 2003 si è fermato per un risentimento muscolare e sarà valutato giorno per giorno. Con tutta probabilità salterà la sfida contro la squadra di Conte e proverà a recuperare per l’Eintracht Francoforte o, più facilmente, per la partita di campionato di domenica 30 in casa contro la Fiorentina.
Scalvini, nuovo stop
Per il difensore, reduce da un’intera a stagione ai box a causa della rottura del legamento crociato, prima, e i problemi alla spalla, dopo, è il terzo stop stagionale. Un nuovo problema muscolare nel momento in cui la rosa dell’Atalanta era tornata - per la prima volta in stagione - al gran completo, con il solo Bakker in infermeria.
Verso il Napoli
Oggi, 21 novembre, l’Atalanta viaggerà in direzione Napoli per la sfida contro i campioni d’Italia in carica di sabato 22, esordio per Palladino sulla panchina nerazzurra. Uno scontro d’alto livello per testare subito le condizioni della squadra dopo il cambio d’allenatore.
