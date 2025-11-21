Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025

Atalanta, risentimento muscolare per Scalvini

CALCIO. Nuovo stop per il difensore, che si era già fermato a settembre e poi ad ottobre.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Scalvini in allenamento con mister Palladino
Scalvini in allenamento con mister Palladino

Bergamo

Non c’è pace per Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta. Alla vigilia della sfida del 22 novembre sul campo del Napoli, il classe 2003 si è fermato per un risentimento muscolare e sarà valutato giorno per giorno. Con tutta probabilità salterà la sfida contro la squadra di Conte e proverà a recuperare per l’Eintracht Francoforte o, più facilmente, per la partita di campionato di domenica 30 in casa contro la Fiorentina.

Scalvini, nuovo stop

Per il difensore, reduce da un’intera a stagione ai box a causa della rottura del legamento crociato, prima, e i problemi alla spalla, dopo, è il terzo stop stagionale. Un nuovo problema muscolare nel momento in cui la rosa dell’Atalanta era tornata - per la prima volta in stagione - al gran completo, con il solo Bakker in infermeria.

Verso il Napoli

Oggi, 21 novembre, l’Atalanta viaggerà in direzione Napoli per la sfida contro i campioni d’Italia in carica di sabato 22, esordio per Palladino sulla panchina nerazzurra. Uno scontro d’alto livello per testare subito le condizioni della squadra dopo il cambio d’allenatore.

