Atalanta, si tifa Napoli contro il Milan auspicando un blitz a Cremona

Al tempo stesso, però, c’è da auspicare non più di un pareggio tra Roma-Sampdoria: in tal caso pure la squadra di Mourinho agguanterebbe il Milan. Il tutto avrà tuttavia un tangibile significato se l’Atalanta riuscirà a battere a Cremona la formazione locale, fanalino di coda della serie A. In ogni caso la corsa all’ obiettivo numero uno della Champions per capitan Toloi e compagni non si concluderà affatto nel prossimo turno di campionato. Dopo di allora ci saranno, infatti, altre dieci partite in programma l’equivalente di 30 punti in palio. In altre parole la volata finale agli effetti delle ambizioni europee potrà riservare nuovi scenari con colpi di scena di qualsiasi genere.