Atalanta sola al secondo posto, ora la sfida con il Napoli capolista

A Empoli i nerazzurri hanno cancellato subito il flop con la Lazio. Un gol per tempo in Toscana, un penalty non sfruttato, un paio di occasioni da gol sprecate e infine nessun gol subito al Castellani. Il tutto condito dalle sconfitte di Lazio e Milan che permettono ai nerazzurri di tornare di nuovo secondi da soli in classifica.