Atalanta, torna in gruppo anche Kolasinac: rebus attacco con lo Slavia

Sorrisi dall’infermeria in casa Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, mercoledì 22 ottobre alla New Balance Arena (alle 21). Ivan Juric ritrova Bellanova e Kossonou e persino Kolasinac che martedì 21 si è allenato in gruppo. Attualmente i giocatori disponibili sono 25 ma Juric comunicherà i 23 convocati solo mercoledì mattina: dal lotto potrebbero essere esclusi proprio Kolasinac e il giovane Obric.

Le ultime di formazione

Sul fronte formazione, restano soprattutto i dubbi in attacco, figli dell’abbondanza. Ai box Scalvini e Bakker, nel probabile 3-4-2-1 Juric dovrebbe confermare il trio difensivo Djimsiti-Hien-Ahanor davanti a Carnesecchi, con Zalewski favorito a sinistra su Bernasconi e Zappacosta a destra. In mediana la certezza è Ederson, accanto a lui dovrebbe rientrare de Roon che però è in ballottaggio con Pasalic, finora imprescindibile.

Rebus in attacco