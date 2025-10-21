Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 21 Ottobre 2025

Atalanta, torna in gruppo anche Kolasinac: rebus attacco con lo Slavia

CALCIO. Buone notizie dall’infermeria alla vigilia della gara di Champions contro i boemi, mercoledì 22 ottobre (alle 21) alla New Balance Arena. De Ketelaere e Lookman favoriti alle spalle di Krstovic, ma è tutto aperto.

Sead Kolasinac e Odilon Kossounou nell’allenamento di martedì 21 ottobre a Zingonia: due buone notizie per Juric che deve rinunciare in difesa a Scalvini
(Foto di Afb)

Sorrisi dall’infermeria in casa Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, mercoledì 22 ottobre alla New Balance Arena (alle 21). Ivan Juric ritrova Bellanova e Kossonou e persino Kolasinac che martedì 21 si è allenato in gruppo. Attualmente i giocatori disponibili sono 25 ma Juric comunicherà i 23 convocati solo mercoledì mattina: dal lotto potrebbero essere esclusi proprio Kolasinac e il giovane Obric.

Sul fronte formazione, restano soprattutto i dubbi in attacco, figli dell’abbondanza. Ai box Scalvini e Bakker, nel probabile 3-4-2-1 Juric dovrebbe confermare il trio difensivo Djimsiti-Hien-Ahanor davanti a Carnesecchi, con Zalewski favorito a sinistra su Bernasconi e Zappacosta a destra. In mediana la certezza è Ederson, accanto a lui dovrebbe rientrare de Roon che però è in ballottaggio con Pasalic, finora imprescindibile.

Poi il rebus attacco: De Ketelaere e Lookman sono in pole rispetto a Samardzic e Sulemana per giocare alle spalle del centravanti Krstovic. Ma restano in piedi anche l’ipotesi del bis del «falso nove», con Lookman riferimento centrale, e la variante del 3-4-1-2 con Pasalic trequartista alle spalle di due punte.

