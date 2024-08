Atalanta, ufficiale la cessione di Touré allo Stoccarda

El Bilal Touré lascia l’Atalanta. Dopo un solo anno, l’attaccante arrivato dall’Almeria per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, si trasferisce allo Stoccarda. Con la formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto , per un totale (bonus compresi) di circa 25 milioni di euro.

Il comunicato dell’Atalanta

«Atalanta BC comunica di aver ceduto a VfB Stuttgart - a titolo temporaneo con diritto di opzione - le prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré, 22enne attaccante maliano.Il Club augura a El Bilal le migliori soddisfazioni per questa nuova esperienza professionale in Germania».

Inizio da incubo, finale da incorniciare

Arrivato il 29 luglio 2023 dall’Almeria come importante rinforzo del reparto offensivo, il 17 agosto ha rimediato un grave infortunio al retto femorale della coscia destra, che lo ha tenuto fermo fino a febbraio. Quando ha esordito, con gol, a Marassi contro il Genoa. Indimenticabile il gol del 3-0 segnato al Marsiglia, nella semifinale di ritorno di Europa League, come gli ultimi minuti in campo nella finale contro il Bayer Leverkusen.