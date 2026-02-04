Sport / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026
Atalanta, una giornata di squalifica per Ahanor dopo il match con il Como
LA SQUALIFICA. Una giornata di squalifica effettiva e un’ammenda di 5.000 euro: è questo il provvedimento deciso dal Giudice sportivo nei confronti di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta, in seguito all’episodio avvenuto durante la partita contro il Como.
Una giornata di squalifica effettiva e un’ammenda di 5.000 euro: è questo il provvedimento deciso dal Giudice Sportivo nei confronti di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta, in seguito all’episodio avvenuto durante la partita di Campionato contro il Como di domenica 1 febbraio e finita 0-0.
I nerazzurri, infatti, sono rimasti in dieci già dopo otto minuti per il rosso diretto che Pairetto ha rifilato ad Honest Ahanor. Nell’occasione, infatti, il giovane difensore atalantino ha colpito a palla lontana il centrocampista dei lariani Maximo Perrone.
Il calciatore nerazzurro è stato sanzionato per aver colpito con uno schiaffo un avversario all’8’ del primo tempo. L’infrazione non è sfuggita agli ufficiali di gara ed è stata rilevata dal Quarto Ufficiale, che ha segnalato l’accaduto nel referto. Ahanor salterà dunque il prossimo impegno ufficiale della squadra bergamasca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA