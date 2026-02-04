Atalanta, una giornata di squalifica per Ahanor dopo il match con il Como

Una giornata di squalifica effettiva e un’ammenda di 5.000 euro: è questo il provvedimento deciso dal Giudice Sportivo nei confronti di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta, in seguito all’episodio avvenuto durante la partita di Campionato contro il Como di domenica 1 febbraio e finita 0-0.

I nerazzurri, infatti, sono rimasti in dieci già dopo otto minuti per il rosso diretto che Pairetto ha rifilato ad Honest Ahanor. Nell’occasione, infatti, il giovane difensore atalantino ha colpito a palla lontana il centrocampista dei lariani Maximo Perrone.