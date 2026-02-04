Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026

Atalanta, una giornata di squalifica per Ahanor dopo il match con il Como

LA SQUALIFICA. Una giornata di squalifica effettiva e un’ammenda di 5.000 euro: è questo il provvedimento deciso dal Giudice sportivo nei confronti di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta, in seguito all’episodio avvenuto durante la partita contro il Como.

Il momento della squalifica di Honest Ahanor durante il match dell’Atalanta contro il Como di domenica 1 febbraio
Il momento della squalifica di Honest Ahanor durante il match dell’Atalanta contro il Como di domenica 1 febbraio

Una giornata di squalifica effettiva e un’ammenda di 5.000 euro: è questo il provvedimento deciso dal Giudice Sportivo nei confronti di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta, in seguito all’episodio avvenuto durante la partita di Campionato contro il Como di domenica 1 febbraio e finita 0-0.

I nerazzurri, infatti, sono rimasti in dieci già dopo otto minuti per il rosso diretto che Pairetto ha rifilato ad Honest Ahanor. Nell’occasione, infatti, il giovane difensore atalantino ha colpito a palla lontana il centrocampista dei lariani Maximo Perrone.

Il calciatore nerazzurro è stato sanzionato per aver colpito con uno schiaffo un avversario all’8’ del primo tempo. L’infrazione non è sfuggita agli ufficiali di gara ed è stata rilevata dal Quarto Ufficiale, che ha segnalato l’accaduto nel referto. Ahanor salterà dunque il prossimo impegno ufficiale della squadra bergamasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Giustizia, Criminalità
Processo
Organizzazioni sportive
Honest Ahanor
Atalanta