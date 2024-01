Atalanta, Zortea in prestito al Frosinone

Primo movimento in uscita nel calciomercato dell’Atalanta nella sessione invernale. L’esterno Nadir Zortea, classe 1999, è stato ceduto al Frosinone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Zortea, approdato quindicenne nel settore giovanile nerazzurro vincendoci lo scudetto Primavera nel 2019, dall’estate 2019 in poi è stato già in prestito alla Cremonese per 2 stagioni, alla Salernitana e precedentemente al Sassuolo da gennaio a giugno dell’anno scorso.