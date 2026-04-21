Avis e Runners Bergamo insieme: sport e dono del sangue, nasce la partnership triennale

Sport e solidarietà corrono nella stessa direzione. Avis Comunale Bergamo e Asd Runners Bergamo hanno annunciato una collaborazione triennale con l’obiettivo di promuovere il dono del sangue e i corretti stili di vita attraverso il mondo della corsa.

L’accordo, presentato durante un incontro nell’ambito della Donation Championship, vedrà le due realtà lavorare insieme fino al 2028. Da un lato Avis Comunale Bergamo, da oltre 90 anni punto di riferimento per la donazione di sangue ed emoderivati; dall’altro Asd Runners Bergamo, la più numerosa società sportiva dilettantistica cittadina, con circa 650 atleti e una presenza costante nelle principali manifestazioni podistiche.

Un’alleanza basata sui valori

La partnership non ha natura di sponsorizzazione, ma nasce dalla condivisione di valori comuni: salute, prevenzione, solidarietà e partecipazione attiva alla vita della comunità. L’obiettivo è avvicinare al dono del sangue persone attente al benessere e alla pratica sportiva, creando occasioni concrete di incontro tra volontariato e sport.

Le iniziative in programma