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Sport / Bergamo Città Martedì 21 Aprile 2026

Avis e Runners Bergamo insieme: sport e dono del sangue, nasce la partnership triennale

IL LEGAME. Avis Comunale Bergamo e Runners Bergamo avviano una partnership triennale per promuovere dono del sangue e stili di vita sani attraverso la corsa. Previste iniziative congiunte, eventi e un premio dedicato agli atleti donatori.

Redazione Web
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Avis e Runners Bergamo insieme: sport e dono del sangue, nasce la partnership triennale
Durante la presentazione della partnership: da Paolo Comana, presidente Avis Comunale Bergamo; Francesco Salvetti, consigliere Avis Comunale Bergamo e responsabile del progetto e Mario Pirotta, presidente Asd Runners Bergamo

Bergamo

Sport e solidarietà corrono nella stessa direzione. Avis Comunale Bergamo e Asd Runners Bergamo hanno annunciato una collaborazione triennale con l’obiettivo di promuovere il dono del sangue e i corretti stili di vita attraverso il mondo della corsa.

L’accordo, presentato durante un incontro nell’ambito della Donation Championship, vedrà le due realtà lavorare insieme fino al 2028. Da un lato Avis Comunale Bergamo, da oltre 90 anni punto di riferimento per la donazione di sangue ed emoderivati; dall’altro Asd Runners Bergamo, la più numerosa società sportiva dilettantistica cittadina, con circa 650 atleti e una presenza costante nelle principali manifestazioni podistiche.

Un’alleanza basata sui valori

La partnership non ha natura di sponsorizzazione, ma nasce dalla condivisione di valori comuni: salute, prevenzione, solidarietà e partecipazione attiva alla vita della comunità. L’obiettivo è avvicinare al dono del sangue persone attente al benessere e alla pratica sportiva, creando occasioni concrete di incontro tra volontariato e sport.

Le iniziative in programma

Tra le attività previste ci sono la presenza di Avis agli eventi organizzati dai Runners Bergamo, il supporto dei volontari Avis durante le manifestazioni, la realizzazione di gadget condivisi e l’istituzione di un premio sociale annuale, l’«Avis Running Award», dedicato agli atleti donatori.
Un progetto che guarda anche al 2027, quando Bergamo sarà Città Europea dello Sport, e che punta a diventare un modello di collaborazione tra associazioni per promuovere insieme salute, attività fisica e cultura del dono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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