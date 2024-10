Balsamo e Plebani, fiori d’arancio per i due ciclisti

Una vita sportiva, la loro, che si può ben dire parallela: si sono conosciuti rafforzando il loro rapporto sentimentale nei velodromi di tutta Europa e talvolta anche in gare in linea. Ma c’è di più: entrambi sono entrati a far parte per meriti sportivi delle Fiamme Oro. Per questo, al loro matrimonio, oltre alle persone più care hanno voluto vicino il mondo del ciclismo rappresentato, soprattutto, dal settore donne élite, di cui Elisa fa parte.