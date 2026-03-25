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Sport / Bergamo Città Mercoledì 25 Marzo 2026

Bandiere, birre e pantaloncini: la carica dei tifosi nordirlandesi a Bergamo. «Sogniamo il Mondiale»

LA GRANDE ATTESA. In città già vari gruppi di tifosi, in vista della semifinale playoff contro l’Italia in programma giovedì sera: «Bergamo è bellissima, non potevamo mancare a questa partita storica».

Davide Amato
Davide Amato Redattore
Bandiere, birre e pantaloncini: la carica dei tifosi nordirlandesi a Bergamo. «Sogniamo il Mondiale»
Un gruppo di tifosi nordirlandesi in zona stazione
(Foto di Foto Bedolis)

«Bergamo è davvero bellissima, piena di storia. Qui si mangia bene e c’è un bel sole, la cornice perfetta per una trasferta di calcio. L’unico difetto è la birra, da noi costa meno cara». Sognano l’impresa i tifosi dell’Irlanda del Nord che stanno arrivando a centinaia in città per la semifinale dei playoff mondiali contro l’Italia. La partita è in programma giovedì 26 marzo allo stadio dell’Atalanta (fischio d’inizio alle 20,45), ma già da qualche giorno il capoluogo orobico è «invaso» dai primi (e simpatici) gruppi di supporters della Green & White Army, l’armata bianco-verde, così come viene chiamata la loro squadra nazionale di calcio. Tra bandiere (le hanno appese mercoledì 24 anche sotto la redazione de L’Eco di Bergamo, in piazzetta don Spada, mentre bevevano qualcosa in un vicino bar), cori, birre (tante) e un abbigliamento leggero (moli in pantaloncini) i tifosi dell’Irlanda del Nord si stanno godendo l’atmosfera, dalle famiglie alle comitive più o meno giovani.

Bandiere, birre e pantaloncini: la carica dei tifosi nordirlandesi a Bergamo. «Sogniamo il Mondiale»
Le bandiere dei tifosi in piazzetta don Spada
(Foto di Bedolis)
Bandiere, birre e pantaloncini: la carica dei tifosi nordirlandesi a Bergamo. «Sogniamo il Mondiale»
Un giovane tifoso dell’Irlanda del Nord
(Foto di Bedolis)

«Stiamo scrivendo la storia»

«Per noi è un sogno essere qui, a giocarci l’accesso al Mondiale in questa partita storica - raccontano alcuni di loro -. Siamo orgogliosi della nostra squadra. L’Italia è di un altro pianeta, ma mai dire mai».

«Questa partita è la storia, tutti voglio essere a Bergamo, anche solo per vederla in un pub»

La gran parte dei tifosi è arrivata ad Orio con i voli della compagnia irlandese Ryanair: «Siamo atterrati qualche ora fa da Dublino, in Irlanda, era il volo più comodo, anche se ci è costato due ore di auto da Belfast - racconta un tifoso -. Fortunatamente sono riuscito a prendere il biglietto nel settore ospiti. So di connazionali arrivati a Bergamo senza biglietto, che guarderanno la partita nei pub dell’incantevole Città Alta. Questa partita è la storia, tutti vogliono esserci». Allo stadio sono attesi in circa un migliaio, ma in città ne dovrebbero arrivare molti di più. Le strutture ricettive hanno registrato numerose prenotazioni. E i pub pregustano buoni affari. «Sono cresciuto col mito di George Best e la mitica nazionale dei due mondiali negli Anni 80 - racconta un altro tifoso -. È bellissimo essere qui a Bergamo. L’Atalanta ha vinto l’Europa League da sfavorita, proprio in Irlanda. Chissà che la storia non si ripeta, a nostro favore, e Bergamo ci regali una notte magica».

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