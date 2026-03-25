Bandiere, birre e pantaloncini: la carica dei tifosi nordirlandesi a Bergamo. «Sogniamo il Mondiale»

«Bergamo è davvero bellissima, piena di storia. Qui si mangia bene e c’è un bel sole, la cornice perfetta per una trasferta di calcio. L’unico difetto è la birra, da noi costa meno cara». Sognano l’impresa i tifosi dell’Irlanda del Nord che stanno arrivando a centinaia in città per la semifinale dei playoff mondiali contro l’Italia. La partita è in programma giovedì 26 marzo allo stadio dell’Atalanta (fischio d’inizio alle 20,45), ma già da qualche giorno il capoluogo orobico è «invaso» dai primi (e simpatici) gruppi di supporters della Green & White Army, l’armata bianco-verde, così come viene chiamata la loro squadra nazionale di calcio. Tra bandiere (le hanno appese mercoledì 24 anche sotto la redazione de L’Eco di Bergamo, in piazzetta don Spada, mentre bevevano qualcosa in un vicino bar), cori, birre (tante) e un abbigliamento leggero (moli in pantaloncini) i tifosi dell’Irlanda del Nord si stanno godendo l’atmosfera, dalle famiglie alle comitive più o meno giovani.

Le bandiere dei tifosi in piazzetta don Spada

(Foto di Bedolis) Un giovane tifoso dell’Irlanda del Nord

(Foto di Bedolis)

«Stiamo scrivendo la storia»

«Per noi è un sogno essere qui, a giocarci l’accesso al Mondiale in questa partita storica - raccontano alcuni di loro -. Siamo orgogliosi della nostra squadra. L’Italia è di un altro pianeta, ma mai dire mai».