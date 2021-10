Basket, Mascio sfida la capolista Udine. Withu pronta a fare poker contro Fiorenzuola

Al PalaFacchetti, domenica 24 ottobre (ore 18) arriva la capolista Udine, a punteggio pieno. Alla Mascio il compito di farle perdere l’imbattibilità al quarto turno di regular season . Sarebbe davvero bello visto, tra l’altro, dopo il claudicante avvio di torneo dei trevigliesi con all’attivo un’unica vittoria e un paio di flop. E per una Mascio chiamata a un percorso di rigoroso spessore si tratta di un bilancio non affatto entusiasmante. Anche per questo costringere i primi della classe a lasciare Treviglio con le classiche mosche in mano equivarrebbe a una iniezione di morale di notevole portata.

Cosa è richiesto, allora, a capitan Reati e compagni per il ritorno al successo dopo l’ultimo ko subito a Piacenza? Scontato e persino banale a dirsi: sia in difesa che in fase offensiva bisognerà comportarsi con miglior strategia tattica al pari di una tenacia agonistica degna di tale significato. Coach Michele Carrea disporrà di tutti i titolari in organico. Auspicabile il consueto sostegno dagli spalti dei supporter.