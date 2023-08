Basket, Treviglio e BB14 in cerca di riscatto. Blu Orobica per ben figurare

Un anno fa, di questi tempi, Mascio Treviglio e BB14 a pochi giorni dal raduno per la preparazione ai rispettivi campionati avevano scoperto le carte sugli obiettivi da raggiungere. Trevigliesi alla caccia del salto in serie A; cittadini concentrati per salvaguardare la categoria (serie B). Traguardi, come noto, falliti visto che la Mascio inciampò nei playoff promozione; la BB14 conobbe la retrocessione in quarta categoria. Insomma, una stagione sportiva da dimenticare in fretta.

Ora i presupposti per un veloce riscatto. I presupposti, per fortuna, ci sono. Il presidente-patron Stefano Mascio non badando a spese ha ricostruito un roster candidato sulla carta a lottare ancora per l’accesso alla serie A 1 e anche il team del numero uno Vincenzo Galluzzo ha fino ad ora ben operato sul mercato. In altre parole essere ottimisti in una annata che faccia dimenticare le recenti amarezze ci sta eccome. Nel frattempo c’è parecchia curiosità per l’inserimento della Blu Orobica nella nuova serie B interregionale dove appunto militano anche i cugini della BB14. Per loro una compagine di giovani pronti a ben figurare.