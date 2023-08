BB14 e Blu Orobica al via stagionale con obiettivi da raggiungere

Hanno cominciato lo stesso giorno (tardo pomeriggio di lunedì 21 agosto) BB14 e Blu Orobica ad allenarsi per prepararsi al nuovo campionato di serie B interregionale (quarta categoria). BB14 nella consueta struttura del Lazzaretto (piazzale Goisis) Blu Orobica alla Palestra Fiumara, quella del cittadino Liceo Scientifico Lussana. Sin dal primo giorno di «scuola» il presidente Vincenzo Galluzzo ha ribadito ciò che disse un mese fa nel corso della presentazione alla stampa: «L’ intento è di guardare avanti intenzionati a riprenderci una collocazione che rispecchi il passato di una società che ha conosciuto stagioni sportive di rilievo. Tutti siamo impegnati per riportare a Bergamo la pallacanestro che ben si merita». Seguendo questo copione è stato consegnato a coach Gabriele Grazzini un roster che sulla carta dovrebbe dare parecchie soddisfazioni sul parquet di gioco. Confermato capitan Simoncelli, sono stati ingaggiati Bedini, Mercante, Gianoli, Galizzi, Cereda, Piccinni, Clementi, Neri e Manto.

La Blu Orobica al Lussana

(Foto di Beppe Bedolis)

La Blu Orobica, dal canto suo, nelle mani dell’allenatore Marco Albanesi ha affidato una formazione di under 19 in piena linea con la politica societaria di sempre, quella della valorizzazione dei giovani in rampa di lancio. Confermati Rota (capitano) Cagliani e Cane, sono da aggiungere Picarelli, Doneda, De Martin, Vuk Bordanovic. «Punteremo alla crescita individuale e alla funzionalità di squadra - ha annunciato Albanesi - con un occhio comunque rivolto anche ai risultati agonistici». La Blu Orobica ha anche annunciato il nome dello sponsor numero uno: si chiama Unica, azienda di bonifiche civili e industriali al cui vertice c’è Paolo Andreini, storico presidente e patron della stessa Blu Orobica.