BB14, flop in casa contro Ragusa: non riesce il secondo successo di fila

Non riesce alla BB14 di bissare il successo di mercoledì 30 novembre nella gara di recupero con Lumezzane. Sabato sera (3 dicembre) il team cittadino si è inchinato di fronte al pericolante Ragusa tra le mura amiche . Quaranta minuti disputati dalle contendenti abbastanza in maniera equa. Fino all’intervallo lungo (terminato 39-37 per Bergamo) certificabile equilibrio sul parquet. Allungo dei siciliani dal rientro dagli spogliatoi sino alla mezzora con il tabellone pronto a stampare il 51-57.