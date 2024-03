BB14, trasferta vincente col Fidenza: determinanti le «bombe» di Gallizzi

Torna da Fidenza con una importante vittoria la BB14 nella seconda fase della serie B interregionale. Il verdetto finale parla di 79-64 per il team cittadino. BB14 che parte in Emilia col vento in poppa tanto da toccare un +10 nei dieci minuti iniziali. I locali, però, non si arrendono e danno il là a una rimonta che li porta ad annullare il passivo nel corso della terza frazione di gioco.

Da quel momento si scatena Gallizzi, autore di tre bombe che rilanciano così alla grande il team bergamasco. Ultimi dieci minuti, poi, ben gestiti dall’intero collettivo che ha messo in mostra soprattutto un reparto difensivo coi fiocchi. Una prestazione, inoltre, di gran carattere e dinamicità quella evidenziata per lunghi tratti della sfida da parte di capitan Simoncelli e compagni. Vale la pena ricordare che di fronte si trovavano contendenti che ne condividevano il secondo posto in classifica.