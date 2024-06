BB14 vince a Fidenza, primo match point promozione giovedì all’Italcementi

Importantissimo blitz della BB14 a Fidenza. La squadra bergamasca si aggiudica la prima sfida di finale per la promozione in serie B nazionale. Il verdetto è scaturito soltanto dopo due tempi supplementari: 99-84 il punteggio. Vittoria al cardiopalma, ma meritata. Il film della gara ha visto la BB14 in grado di rimontare il passivo di 14 lunghezze accumulato nel corso della prima mezz’ ora di gioco. A darle una mano l’espulsione per gioco scorretto di Guimdo tra i migliori del quintetto emiliano.