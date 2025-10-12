Bergamo 91, debutto casalingo a tutto gas: travolto il San Giovanni in Marignano

Primo successo stagionale per il Volley Bergamo 1991 che, dopo aver ceduto al debutto alla corazzata Milano, nella prima partita casalinga strapazza la neopromossa San Giovanni in Marignano in tre set. Domenica 12 ottobre al PalaFacchetti di Treviglio le rossoblù si impongono infatti nettamente in tre set come testimoniano i parziali: 25-16, 25-20, 25-18. Monique Strubbe, premiata come miglior giocatrice dell’incontro, ha commentato così la vittoria: «È stato un bel ritorno a casa. Sapevamo di aver bisogno del nostro pubblico per vincere l’emozione e per conquistare la vittoria. Li abbiamo sentiti sempre vicini e sono stati importanti. Siamo riuscite a fare il nostro gioco, stiamo trovando sempre più il giusto affiatamento e credo che potremo crescere ancora molto». Fra le protagoniste anche Cese Montalvo, miglior realizzatrice dell’incontro con 18 punti seguita da Kipp (13), Manfredini (9), Strubbe e Mlejnkova (8).