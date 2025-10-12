Sport / Bergamo Città
Domenica 12 Ottobre 2025
Bergamo 91, debutto casalingo a tutto gas: travolto il San Giovanni in Marignano
VOLLEY SERIE A1. Debutto casalingo vincente per il Volley Bergamo 1991 che nella seconda giornata di campionato batte nettamente la neopromossa San Giovanni in Marignano. Al PalaFacchetti successo in tre set.
Primo successo stagionale per il Volley Bergamo 1991 che, dopo aver ceduto al debutto alla corazzata Milano, nella prima partita casalinga strapazza la neopromossa San Giovanni in Marignano in tre set. Domenica 12 ottobre al PalaFacchetti di Treviglio le rossoblù si impongono infatti nettamente in tre set come testimoniano i parziali: 25-16, 25-20, 25-18. Monique Strubbe, premiata come miglior giocatrice dell’incontro, ha commentato così la vittoria: «È stato un bel ritorno a casa. Sapevamo di aver bisogno del nostro pubblico per vincere l’emozione e per conquistare la vittoria. Li abbiamo sentiti sempre vicini e sono stati importanti. Siamo riuscite a fare il nostro gioco, stiamo trovando sempre più il giusto affiatamento e credo che potremo crescere ancora molto». Fra le protagoniste anche Cese Montalvo, miglior realizzatrice dell’incontro con 18 punti seguita da Kipp (13), Manfredini (9), Strubbe e Mlejnkova (8).
Mercoledì trasferta a Busto Arsizio
Nemmeno il tempo di festeggiare il primo successo stagionale che già bisogna pensare al prossimo impegno: il campionato mercoledì 15 ottobre (alle 20,30) propone infatti un turno infrasettimanale con il Volley Bergamo 1991 impegnato sul campo di Busto Arsizio. Domenica 19 ottobre, poi, nuovo impegno casalingo con la prima stagionale alla ChorusLife Arena di Bergamo alle 16 contro Novara.
