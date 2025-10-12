Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 12 Ottobre 2025

Bergamo 91, debutto casalingo a tutto gas: travolto il San Giovanni in Marignano

VOLLEY SERIE A1. Debutto casalingo vincente per il Volley Bergamo 1991 che nella seconda giornata di campionato batte nettamente la neopromossa San Giovanni in Marignano. Al PalaFacchetti successo in tre set.

Redazione Web
Redazione Web
Ailama Cese Montalvo in attacco
Ailama Cese Montalvo in attacco
(Foto di Yuri Colleoni)

Bergamo

Primo successo stagionale per il Volley Bergamo 1991 che, dopo aver ceduto al debutto alla corazzata Milano, nella prima partita casalinga strapazza la neopromossa San Giovanni in Marignano in tre set. Domenica 12 ottobre al PalaFacchetti di Treviglio le rossoblù si impongono infatti nettamente in tre set come testimoniano i parziali: 25-16, 25-20, 25-18. Monique Strubbe, premiata come miglior giocatrice dell’incontro, ha commentato così la vittoria: «È stato un bel ritorno a casa. Sapevamo di aver bisogno del nostro pubblico per vincere l’emozione e per conquistare la vittoria. Li abbiamo sentiti sempre vicini e sono stati importanti. Siamo riuscite a fare il nostro gioco, stiamo trovando sempre più il giusto affiatamento e credo che potremo crescere ancora molto». Fra le protagoniste anche Cese Montalvo, miglior realizzatrice dell’incontro con 18 punti seguita da Kipp (13), Manfredini (9), Strubbe e Mlejnkova (8).

Mercoledì trasferta a Busto Arsizio

Nemmeno il tempo di festeggiare il primo successo stagionale che già bisogna pensare al prossimo impegno: il campionato mercoledì 15 ottobre (alle 20,30) propone infatti un turno infrasettimanale con il Volley Bergamo 1991 impegnato sul campo di Busto Arsizio. Domenica 19 ottobre, poi, nuovo impegno casalingo con la prima stagionale alla ChorusLife Arena di Bergamo alle 16 contro Novara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Treviglio
Sport
Pallavolo
Monique Strubbe
Cese Montalvo
Volley Bergamo 1991
San Giovanni in Marignano