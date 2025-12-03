Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 03 Dicembre 2025

Bergamo, domenica 21 dicembre torna la Babbo Running

L’EVENTO. Partenza e arrivo a ChorusLife. I partecipanti potranno sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici di Fondazione Umberto Veronesi.

Redazione Web
Redazione Web
La scorsa edizione della Babbo Running
La scorsa edizione della Babbo Running

Bergamo

A Bergamo torna la Babbo Running Sportpiù, la corsa non competitiva più natalizia d’Italia, che unisce migliaia di persone in una festa di sport, musica e solidarietà, tra canti, balli, risate e spirito di condivisione: un evento per famiglie e appassionati di tutte le età in programma domenica 21 dicembre, con partenza e arrivo a ChorusLife.

Il programma della Babbo Running

Ore 8,30: apertura del Babbo Running Sportpiù Village con musica, animazione e attività a tema natalizio. Sarà il cuore pulsante dell’evento, con tante sorprese per grandi e piccini.
Ore 10: riscaldamento collettivo
Ore 10,15: riscaldamento con gli istruttori del Centro sportivo Sportpiù
Ore 10,30: partenza ufficiale della corsa-camminata di 7 km
Ore 12: arrivo, festa finale e dj set natalizio

Come partecipare alla Babbo Running.

La quota d’iscrizione è di 13 euro e comprende il vestito completo di Babbo Natale, la sacca gara con gadget, il ristoro finale, l’assicurazione gara e l’assistenza medica. Per ragazzi e ragazze fino a 11 anni compiuti la quota d’iscrizione è di 7 euro e comprende: il cappellino di babbo natale, la sacca gara con gadget, il ristoro finale, l’assicurazione gara e l’assistenza medica. Aggiungendo 1 euro, i partecipanti potranno sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici di Fondazione Umberto Veronesi.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale, a questo link. E presso i punti ufficiali:
- Area donna, largo Medaglie d’Oro 1, palazzo Coin, Bergamo.
- Sportpiù Cenate Sotto: viale Papa Giovanni Paolo II, Cenate Sotto.
- Sportpiù Curno: via Enrico Fermi, 31, Curno.
- Sportpiù Baioni: via Baioni, 18, Bergamo.
- Sportpiù San Bernardino: via San Bernardino, 102, Bergamo.
- Sportpiù Zingonia: via delle Gardenie, 47, Zingonia - Verdellino.

La consegna del pacco gara avverrà presso il Babbo Village allestito a ChorusLife, domenica 21 dicembre dalle ore 8,30 alle 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Cenate Sotto
Curno
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Svaghi (generico)
Salute
Ricerca medica
Umberto Veronesi
SportPiù
Fondazione Umberto Veronesi
ChorusLife