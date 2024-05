BluBasket, l’asta delle maglie è un successo: 4 mila euro all’associazione di Cerella e Marino

La serata è stata organizzata dalla Blu Basket, che ha personalizzato le canotte ufficiali indossate dai giocatori in occasione dell’Ultimo Tango. La gara di campionato Gruppo Mascio-Benedetto XIV Cento è stata, infatti, l’ultima (in stagione regolare) per la luminosa carriera di Bruno Cerella. In occasione di un evento così speciale, non poteva mancare Tommaso Marino, altro «ex» trevigliese, amatissimo dai tifosi biancoblù.