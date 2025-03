Brignone trionfa al SuperG di La Thuile, Goggia seconda per un soffio

Federica Brignone ha vinto il SuperGigante di La Thuile (Aosta) nella mattinata di venerdì 14 marzo, avvicinandosi in maniera decisiva alla vittoria della Coppa del Mondo generale. Seconda al traguardo Sofia Goggia con un ritardo di solo un centesimo e terza la francese Romane Miradoli (5 centesimi). Ora Brignone ha 1454 punti in classifica, ben 382 in più della svizzera Lara Gut Behrami, oggi quarta, quando si devono ancora correre solo le finali di Beaver Creek dove sono previste quattro gare e sono in palio 400 punti (compreso uno slalom, specialità che l’elvetica non pratica da anni). Pertanto alla valdostana mancano solo 18 punti per alzare la Coppa di cristallo.