Calcio, 12 candidati della Lega serie A per il consiglio Figc: c’è anche Luca Percassi

Gabriele Gravina - secondo l’Ansa - è l’unico candidato alla presidenza della Federcalcio per il prossimo quadriennio. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti nei giorni scorsi; oltre al presidente uscente nessuno si è fatto avanti. L’assemblea elettiva è in programma il prossimo 3 febbraio .

Tra le molte candidature - dodici - al ruolo di consigliere Figc in rappresentanza della Lega di Serie A non c’è quella di Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere uscente. Le candidature in vista dell’assemblea elettiva del 3 febbraio sono state presentate nei giorni scorsi e pubblicate alla riapertura degli uffici dalla Figc. Per i tre consigliere eletti della A (il quarto è di diritto il presidente di Lega) in corsa c’è anche Luca Percassi, oltre a Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte,Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani,Francesco Terrazzani.