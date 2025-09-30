Reduce dal pareggio sul campo della Juventus, l’Atalanta è attesa da una partita importantissima con il Bruges, che andrà in scena martedì 29 settembre alle ore 18,45, a Bergamo.Una gara fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri e per Fubal: la partita contro la squadra belga, nella seconda giornata della Champions League, chiude la prima classifica mensile della seconda edizione di Fubal e assegna i premi di settembre.

Come giocare

Volete fare il vostro pronostico e sperare in un posto sul podio? Partecipare al concorso è totalmente gratuito: basta creare l’account su fubal.ecodibergamo.it. Per ogni gara indicate l’esito - espresso in vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcatori (valgano anche le marcature multiple), il migliore in campo, decretato dalle consuete pagelle del giornale, e il numero di cartellini gialli sventolati verso l’Atalanta, in campo e in panchina, Ivan Juric compreso. In palio un sacco di premi stagionali e mensili: il vincitore della classifica generale, a fine stagione, riceverà uno scooter elettrico Piaggio 1 Active di Oldrati.

Con l’inizio di ottobre, e la partita col Como di sabato, partirà da zero una nuova classifica mensile, quindi vale sempre la pena iscriversi al concorso e iniziare a giocare, si è sempre in tempo per provare a vincere uno dei bellissimi premi in palio.

Le classifiche

Con ben otto punti collezionati in Juventus-Atalanta, Jacopo Gallizioli stacca tutti e, a quota 21, è il nuovo leader della graduatoria La classifica generale coincide con quella mensile di settembre fino alla partita col Bruges e, fino a gennaio, anche con la graduatoria d’andata. C’è però bagarre in vetta alla classifica mensile (e generale). Con ben otto punti collezionati in Juventus-Atalanta, Jacopo Gallizioli stacca tutti e, a quota 21, è il nuovo leader della graduatoria. Seguono ben tre lettori a 20 - Valerio Oberti, Andrea Deleidi e Gianbattista Limonta -, a loro volta tallonati dal trio a 19: Nicolò Gallizioli, Franco Colleoni e Piera Carla Pedrali. Seguono in 12 a quota 18, poi in tanti a 17, 16 e via dicendo. Nella classifica speciale relativa a chi indovina più risultati, sono in nove a quota 10. Tre con una media punteggio migliore perchè hanno pronosticato una gara in meno: si tratta di Giovanni Scaglia, Eleonora Pezzotta e Osvaldo Scandella. Gli altri a quota dieci, ma con una media punti inferiore, sono: Alfredo Salvi, Valerio Oberti, Andrea Deleidi, Fabrizio Carenzi, Enzo Bonetti e Matteo Ghitti.

La classifica marcatori è combattuta: Luca Barcella e AlfSaadek guidano con otto punti, tallonati da Bruno Epis, Giovanni Bellin e Patrizio Piccoli a sette. La classifica relativa ai top player vede un trio in vetta: Antonio Pinetti, Jacopo Gallizioli e Andrea Piazzoli hanno otto punti, due di margine sulla folta schiera di inseguitori a quota sei.

