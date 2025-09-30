Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Calcio / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025

Atalanta-Bruges decide la classifica
di settembre - La tabella

IL GIOCO. Fubal «infuocato»: una manciata di punti separa i primi, la gara Atalanta-Bruges può cambiare tutto.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I premi mensili in palio con il concorso «Fubal»
I premi mensili in palio con il concorso «Fubal»

Reduce dal pareggio sul campo della Juventus, l’Atalanta è attesa da una partita importantissima con il Bruges, che andrà in scena martedì 29 settembre alle ore 18,45, a Bergamo.Una gara fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri e per Fubal: la partita contro la squadra belga, nella seconda giornata della Champions League, chiude la prima classifica mensile della seconda edizione di Fubal e assegna i premi di settembre.

La partita contro la squadra belga, nella seconda giornata della Champions League, chiude la prima classifica mensile della seconda edizione di Fubal e assegna i premi di settembre

Come giocare

Volete fare il vostro pronostico e sperare in un posto sul podio? Partecipare al concorso è totalmente gratuito: basta creare l’account su fubal.ecodibergamo.it. Per ogni gara indicate l’esito - espresso in vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcatori (valgano anche le marcature multiple), il migliore in campo, decretato dalle consuete pagelle del giornale, e il numero di cartellini gialli sventolati verso l’Atalanta, in campo e in panchina, Ivan Juric compreso. In palio un sacco di premi stagionali e mensili: il vincitore della classifica generale, a fine stagione, riceverà uno scooter elettrico Piaggio 1 Active di Oldrati.

Con l’inizio di ottobre, e la partita col Como di sabato, partirà da zero una nuova classifica mensile, quindi vale sempre la pena iscriversi al concorso e iniziare a giocare, si è sempre in tempo per provare a vincere uno dei bellissimi premi in palio.

classifiche fubal A Fonteno bg
classifiche fubal A Fonteno bg
(Foto di Fabiana Tinaglia)

Le classifiche

Con ben otto punti collezionati in Juventus-Atalanta, Jacopo Gallizioli stacca tutti e, a quota 21, è il nuovo leader della graduatoria

La classifica generale coincide con quella mensile di settembre fino alla partita col Bruges e, fino a gennaio, anche con la graduatoria d’andata. C’è però bagarre in vetta alla classifica mensile (e generale). Con ben otto punti collezionati in Juventus-Atalanta, Jacopo Gallizioli stacca tutti e, a quota 21, è il nuovo leader della graduatoria. Seguono ben tre lettori a 20 - Valerio Oberti, Andrea Deleidi e Gianbattista Limonta -, a loro volta tallonati dal trio a 19: Nicolò Gallizioli, Franco Colleoni e Piera Carla Pedrali. Seguono in 12 a quota 18, poi in tanti a 17, 16 e via dicendo. Nella classifica speciale relativa a chi indovina più risultati, sono in nove a quota 10. Tre con una media punteggio migliore perchè hanno pronosticato una gara in meno: si tratta di Giovanni Scaglia, Eleonora Pezzotta e Osvaldo Scandella. Gli altri a quota dieci, ma con una media punti inferiore, sono: Alfredo Salvi, Valerio Oberti, Andrea Deleidi, Fabrizio Carenzi, Enzo Bonetti e Matteo Ghitti.

La classifica marcatori è combattuta: Luca Barcella e AlfSaadek guidano con otto punti, tallonati da Bruno Epis, Giovanni Bellin e Patrizio Piccoli a sette. La classifica relativa ai top player vede un trio in vetta: Antonio Pinetti, Jacopo Gallizioli e Andrea Piazzoli hanno otto punti, due di margine sulla folta schiera di inseguitori a quota sei.

I pronostici dei nostri lettori

Sono stati 1245 i pronostici inseriti dai lettori per Juventus-Atalanta di sabato scorso. Nel pre partita prevale l’equilibrio nelle scelte: in 516 indovinano l’esito di pareggio. In 383 optano per una sconfitta e 346 una vittoria. L’1-1 finale è azzeccato da 190 lettori. È il terzo risultato esatto più inserito, dopo il 2-2, indicato in 288 pronostici, e il 2-1 Atalanta, pronosticato 197 volte. Il gol di Kamaldeen Sulemana, che ha portato avanti i nerazzurri, è stato pronosticato 278 volte. È il sesto più inserito dopo Krstovic (939), Lookman (431), De Ketelaere (419), Pasalic (332) e Samardzic (298). Il migliore in campo è Carnesecchi ed è anche il più pronosticato nel pre gara con 583 «voti». Il numero di cartellini gialli sventolati verso l’Atalanta è indovinato da 282 lettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Politica
Elezioni
Economia, affari e finanza
Mercati, Borse
Organizzazioni sportive
Lorenzo Sala
Ivan Juric
Jacopo Gallizioli
Valerio Oberti
Atalanta
bruges
Fubal
Piaggio