Atalanta, contro il Chelsea in campo tutti i big. Davanti è pronto Scamacca

Alternative in tutti i reparti, ma martedì 9 dicembre contro i campioni del mondo del Chelsea l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino si affiderà alla squadra su cui finora ha puntato con continuità. Rispetto all’ultima uscita (il brutto ko di Verona) la novità principale sarà in attacco con Scamacca candidato a una maglia da titolare al posto di Krstovic nel tridente del 3-4-3. L’alternativa è il passaggio al 3-4-1-2 con Pasalic trequartista alle spalle di due attaccanti.

Per il resto nella sfida valida per la sesta giornata della fase a campionato di Champions League, alternative in tutti i reparti a cominciare dalla difesa dove con i rientri di Kolasinac e Scalvini la competizione per le tre maglie da titolare è notevole. La lista dei convocati è attesa nella mattinata di martedì: con 23 posti disponibili in distinta, Palladino dovrà decidere chi escludere fra i 24 giocatori a disposizione (l’intera rosa con l’eccezione degli infortunati Sulemana e Bakker).

Durante l'allenamento

Mister Palladino

La dirigenza a bordo campo

(Foto di Afb)

Settore ospiti vicino al tutto esaurito

Saranno 1.263 i tifosi inglesi presente nel settore ospiti della New Balance Arena per la sfida tra Atalanta e Chelsea: non sarà tutto esaurito, ma quasi, visto che sono rimasti invenduti soltanto 41 tagliandi. Come di consueto, il punto di raccolta per i tifosi ospiti è al piazzale degli Alpini da dove accompagnati allo stadio nel tardo pomeriggio con le navette.

L'allenamento dell'Atalanta

(Foto di AFB)

Probabili formazioni di Atalanta-Chelsea

ATALANTA (3-4-1-2): 29 Carnesecchi, 3 Kossounou, 4 Hien, 19 Djimsiti, 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski, 8 Pasalic, 17 De Ketelaere, 9 Scamacca. (57 Sportiello, 23 Kolasinac, 42 Scalvini, 69 Ahanor, 47 Bernasconi, 77 Zappacosta, 8 Pasalic, 44 Brescianini, 10 Samardzic, 11 Lookman, 70 Maldini, 90 Krstovic). All.: Palladino.

CHELSEA (4-2-3-1): 1 Sanchez, 24 R. James, 4 Adarabioyo, 23 Chalobah, 3 Cucurella, 17 Andrey Santos, 25 Caicedo, 41 Estevao, 8 Fernandez, 49 Garnacho, 20 Joao Pedro. (12 Jorgensen, 5 Badiashile, 29 W. Fofana, 34 Acheampong, 21 Hato, 27 Gusto, 40 Buonanotte, 7 Pedro Neto, 11 Gittens, 32 George, 38 Guiu). All.: Maresca.