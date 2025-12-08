Burger button
Calcio / Bergamo Città
Lunedì 08 Dicembre 2025

Atalanta, contro il Chelsea in campo tutti i big. Davanti è pronto Scamacca

CHAMPIONS LEAGUE. Martedì sera 9 dicembre contro il Chelsea solo qualche ritocco rispetto all’Atalanta che ha perso a Verona. Palladino però ha alternative in tutti i reparti.

Redazione Web
Redazione Web
Giocatori atalantini al lavoro a Zingonia nella seduta di lunedì 8 dicembre
Giocatori atalantini al lavoro a Zingonia nella seduta di lunedì 8 dicembre
(Foto di Afb)

Bergamo

Alternative in tutti i reparti, ma martedì 9 dicembre contro i campioni del mondo del Chelsea l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino si affiderà alla squadra su cui finora ha puntato con continuità. Rispetto all’ultima uscita (il brutto ko di Verona) la novità principale sarà in attacco con Scamacca candidato a una maglia da titolare al posto di Krstovic nel tridente del 3-4-3. L’alternativa è il passaggio al 3-4-1-2 con Pasalic trequartista alle spalle di due attaccanti.

Leggi anche
Leggi anche

Per il resto nella sfida valida per la sesta giornata della fase a campionato di Champions League, alternative in tutti i reparti a cominciare dalla difesa dove con i rientri di Kolasinac e Scalvini la competizione per le tre maglie da titolare è notevole. La lista dei convocati è attesa nella mattinata di martedì: con 23 posti disponibili in distinta, Palladino dovrà decidere chi escludere fra i 24 giocatori a disposizione (l’intera rosa con l’eccezione degli infortunati Sulemana e Bakker).

Durante l’allenamento
Durante l’allenamento
(Foto di Afb)
Mister Palladino
Mister Palladino
(Foto di Afb)
La dirigenza a bordo campo
La dirigenza a bordo campo
(Foto di Afb)

Settore ospiti vicino al tutto esaurito

Saranno 1.263 i tifosi inglesi presente nel settore ospiti della New Balance Arena per la sfida tra Atalanta e Chelsea: non sarà tutto esaurito, ma quasi, visto che sono rimasti invenduti soltanto 41 tagliandi. Come di consueto, il punto di raccolta per i tifosi ospiti è al piazzale degli Alpini da dove accompagnati allo stadio nel tardo pomeriggio con le navette.

L’allenamento dell’Atalanta
L’allenamento dell’Atalanta
(Foto di AFB)

Probabili formazioni di Atalanta-Chelsea

ATALANTA (3-4-1-2): 29 Carnesecchi, 3 Kossounou, 4 Hien, 19 Djimsiti, 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski, 8 Pasalic, 17 De Ketelaere, 9 Scamacca. (57 Sportiello, 23 Kolasinac, 42 Scalvini, 69 Ahanor, 47 Bernasconi, 77 Zappacosta, 8 Pasalic, 44 Brescianini, 10 Samardzic, 11 Lookman, 70 Maldini, 90 Krstovic). All.: Palladino.

CHELSEA (4-2-3-1): 1 Sanchez, 24 R. James, 4 Adarabioyo, 23 Chalobah, 3 Cucurella, 17 Andrey Santos, 25 Caicedo, 41 Estevao, 8 Fernandez, 49 Garnacho, 20 Joao Pedro. (12 Jorgensen, 5 Badiashile, 29 W. Fofana, 34 Acheampong, 21 Hato, 27 Gusto, 40 Buonanotte, 7 Pedro Neto, 11 Gittens, 32 George, 38 Guiu). All.: Maresca.

Arbitro: Alejandro Hernandez (Spa).

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Atalanta
Chelsea