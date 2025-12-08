Burger button
Calcio / Bergamo Città
Lunedì 08 Dicembre 2025

A Bergamo il Chelsea. Mister Maresca: «Innamorato dell’Atalanta. All’estero un vanto»

CHAMPIONS. «Sono innamorato dell’Atalanta, è stato un vanto per noi italiani e non è che abbiamo tanti motivi per vantarci». Così Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, alla vigilia della sfida di Champions League a Bergamo: «Faccio i complimenti alla società e alla squadra. Ho cercato di prendere il meglio da Gasperini osservandola in tutti questi anni» aggiunge.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea
Enzo Maresca, allenatore del Chelsea
(Foto di ABF)

Bergamo

«Sarà una sfida intensa in casa di una squadra aggressiva che vorrà fare la partita e proveremo a farla anche noi - continua il tecnico italiano dei londinesi -. In serie A molte squadre cercano di fare qualcosa di simile all’Atalanta di Gasperini: difendere a cinque, puntare all’uno contro uno dove ti seguono anche in bagno».

Enzo Maresca
Enzo Maresca
(Foto di MICHELE MARAVIGLIA)

Maresca ha ricordi personali dell’allenatore Palladino:«L’Atalanta l’ho osservata da quando è arrivato Raffaele, martedì sera (9 dicembre, ndr) sarà diversa dal campionato. Palladino, per un periodo molto breve, l’ho incrociato quando saliva in prima squadra alla Juventus dalla Primavera di Gasperini».

«In serie A molte squadre cercano di fare qualcosa di simile all’Atalanta di Gasperini: difendere a cinque, puntare all’uno contro uno dove ti seguono anche in bagno»

Ancora, sui singoli in casa Chelsea: «Palmer non può giocare due partite in tre giorni. James e Fofana sono entrambi disponibili. Joao Pedro gioca da nove, cerchiamo di trovare soluzioni alternative a Delap che per fortuna non ha fratture».

«Sarà una gara intensa»

«Mi aspetto una gara intensa, l’idea è quella di una squadra aggressiva che vuole fare la propria gara - aggiunge il mister -. Cercheremo di fare il nostro meglio anche noi». Il tecnico dei Blues ha poi parlato di quanto è cambiato il calcio in Italia: «È cambiata molto, da tanti punti di vista, il primo da un punto di vista tattico, adesso tante squadre cercano di fare qualcosa di simile all’Atalanta: loro se vai al bagno ti seguono anche lì (ride, ndr), il calcio è cambiato parecchio» ha ribadito.

Alejando Garnacho
Alejando Garnacho
(Foto di MICHELE MARAVIGLIA)

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Alejandro Garnacho: «Ogni partita è importante, sappiamo che quando giochiamo fuori casa è un po’ più difficile, per noi sarà una grossa opportunità per prendere i tre punti e rimanere nella top 8». L’attaccante del Chelsea in passato è stato cercato dal Napoli, ma la risposta sull’argomento è stata abbastanza diretta: «Il mio focus è sempre stato giocare in Inghilterra, domani (martedì, ndr) sarà semplicemente un’altra partita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

