A Bergamo il Chelsea. Mister Maresca: «Innamorato dell’Atalanta. All’estero un vanto»

«Sarà una sfida intensa in casa di una squadra aggressiva che vorrà fare la partita e proveremo a farla anche noi - continua il tecnico italiano dei londinesi -. In serie A molte squadre cercano di fare qualcosa di simile all’Atalanta di Gasperini: difendere a cinque, puntare all’uno contro uno dove ti seguono anche in bagno».

(Foto di MICHELE MARAVIGLIA) Maresca ha ricordi personali dell'allenatore Palladino:«L'Atalanta l'ho osservata da quando è arrivato Raffaele, martedì sera (9 dicembre, ndr) sarà diversa dal campionato. Palladino, per un periodo molto breve, l'ho incrociato quando saliva in prima squadra alla Juventus dalla Primavera di Gasperini».

Ancora, sui singoli in casa Chelsea: «Palmer non può giocare due partite in tre giorni. James e Fofana sono entrambi disponibili. Joao Pedro gioca da nove, cerchiamo di trovare soluzioni alternative a Delap che per fortuna non ha fratture».

«Mi aspetto una gara intensa, l’idea è quella di una squadra aggressiva che vuole fare la propria gara - aggiunge il mister -. Cercheremo di fare il nostro meglio anche noi». Il tecnico dei Blues ha poi parlato di quanto è cambiato il calcio in Italia: «È cambiata molto, da tanti punti di vista, il primo da un punto di vista tattico, adesso tante squadre cercano di fare qualcosa di simile all’Atalanta: loro se vai al bagno ti seguono anche lì (ride, ndr), il calcio è cambiato parecchio» ha ribadito.