Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Calcio / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025

Fubal, ecco la classifica. Stasera è decisivo il match con il Milan

I PRONOSTICI. Il pareggio di sabato è alle spalle, attenzione: la partita tra Atalanta e rossoneri vale doppi punti.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
I premi mensili in palio con il concorso «Fubal»
I premi mensili in palio con il concorso «Fubal»

Martedì sera 28 ottobre, alle ore 20.45, i nerazzurri affrontano il Milan tra le mura amiche e vanno alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi in classifica. Una gara importante non solo per la stagione dell’Atalanta, ma anche in ottica Fubal: essendo l’ultimo match che vede impegnati i nerazzurri di Juric nel mese di ottobre, sarà decisiva per decretare la classifica mensile.

Una partita speciale

La gara contro i rossoneri, oltretutto, è stata scelta come partita speciale, quindi i punteggi che i partecipanti otterranno, sulla base dei pronostici inseriti, saranno raddoppiati. Sarà importante riflettere ancor di più sulle scelte, perchè è una ghiotta occasione per accumulare punti e dire la propria in ottica di classifica, magari balzando sul podio di ottobre.

Entrando a far parte della community di Fubal, in qualsiasi momento, c’è sempre la possibilità di vincere dei premi: l’Atalanta, dopo la sfida col Milan, giocherà sabato a Udine, gara che darà il via alla classifica di novembre, una nuova graduatoria mensile completamente azzerata in cui anche chi s’iscrive ora può dire la propria

I premi in palio

In palio ci sono: due posti in pitch view per il primo classificato, una maglia Atalanta 2025/26 autografata per il secondo e un pallone firmato dalla squadra per il terzo. Volete fare il vostro pronostico e provare a vincere uno dei premi in palio? Giocare è completamente gratuito, è sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

Entrando a far parte della community di Fubal, in qualsiasi momento, c’è sempre la possibilità di vincere dei premi: l’Atalanta, dopo la sfida col Milan, giocherà sabato a Udine, gara che darà il via alla classifica di novembre, una nuova graduatoria mensile completamente azzerata in cui anche chi s’iscrive ora può dire la propria.

Fubal, la classifica mensile
Fubal, la classifica mensile

Le classifiche

La classifica mensile è molto combattuta e la gara speciale con il Milan ha l’aria di rendere il tutto ancor più interessante. Luca Ronchi conquista ben nove punti contro la Cremonese e balza in vetta a quota 20. Veronica Capitanio ne fa sei ed è seconda con 17 punti. Sei anche per Adolfo Cantù che raggiunge Mirella Nembrini, ex leader della graduatoria, a 16 punti. Il duo è tallonato da Maria Pia Spadini e da Adriano Traini che di punti ne hanno 15. Ma la classifica è corta: Annalisa Capelli e Valentino Bertoli sono a 14 e otto lettori ne hanno 13. Sedici partecipanti nel giro di sette punti con una partita speciale da giocare.

Adriano Traini in vetta

Cambio al vertice nella classifica generale: Adriano Traini fa sei punti e raggiunge la vetta a quota 40, davanti a Franco Colleoni, ex primo della graduatoria, che aggiunge un solo punto al proprio bottino e va a 39.
Seguono Luca Ronchi e Jacopo Gallizioli a 35, tallonati da un trio a 34, composto da Gianbattista Limonta, Maurizio Ranica e Valentina Bonacina.
Uno sguardo anche alle classifiche speciali. Maria Pia Spadini e Adriano Traini dettano legge nella graduatoria legata a chi indovina più risultati: sono davanti a tutti a quota 20.
Nella classifica marcatori, guidano AlfSaadek e Luca Barcella con 12 punti. Anche nella graduatoria relativa a chi indovina più top player c’è un duo in vetta: Jacopo Gallizioli e Giamaica Imberti sono davanti a tutti, con 10 punti conquistati fin qui.

I pronostici dei lettori

Sono stati 1153 i pronostici inseriti per Cremonese-Atalanta. Nel pre gara prevaleva l’ottimismo, con 970 lettori che indicano una vittoria, ma sono in 133 a indovinare l’esito di pareggio.
Il risultato esatto più inserito, 275 volte, è il 2-0 Atalanta. Finisce 1-1 e sono in 77 ad azzeccare il risultato. È Lookman il più scelto come marcatore, 790 volte, ma a battere Silvestri e a pareggiare i conti ci pensa Brescianini: solo in cinque indovinano il suo gol. Brescianini è anche il migliore in campo tra i nerazzurri: sono tre i lettori ad aver puntato su di lui nel pre gara. Un solo cartellino giallo sventolato nei confronti dell’Atalanta: indovinano in 361.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Cremona
Milano
Udine
Sport
Calcio
Economia, affari e finanza
Mercati, Borse
Sociale
Questioni sociali (generico)
Organizzazioni sportive
Lorenzo Sala
Luca Ronchi
Adolfo Cantù
Mirella Nembrini
Maria Pia Spadini
Atalanta
Milan
Fubal