Fubal, ecco la classifica. Stasera è decisivo il match con il Milan

Martedì sera 28 ottobre, alle ore 20.45, i nerazzurri affrontano il Milan tra le mura amiche e vanno alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi in classifica. Una gara importante non solo per la stagione dell’Atalanta, ma anche in ottica Fubal: essendo l’ultimo match che vede impegnati i nerazzurri di Juric nel mese di ottobre, sarà decisiva per decretare la classifica mensile.

Una partita speciale

La gara contro i rossoneri, oltretutto, è stata scelta come partita speciale, quindi i punteggi che i partecipanti otterranno, sulla base dei pronostici inseriti, saranno raddoppiati. Sarà importante riflettere ancor di più sulle scelte, perchè è una ghiotta occasione per accumulare punti e dire la propria in ottica di classifica, magari balzando sul podio di ottobre.

Entrando a far parte della community di Fubal, in qualsiasi momento, c’è sempre la possibilità di vincere dei premi: l’Atalanta, dopo la sfida col Milan, giocherà sabato a Udine, gara che darà il via alla classifica di novembre, una nuova graduatoria mensile completamente azzerata in cui anche chi s’iscrive ora può dire la propria

I premi in palio

In palio ci sono: due posti in pitch view per il primo classificato, una maglia Atalanta 2025/26 autografata per il secondo e un pallone firmato dalla squadra per il terzo. Volete fare il vostro pronostico e provare a vincere uno dei premi in palio? Giocare è completamente gratuito, è sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

Fubal, la classifica mensile

Le classifiche

La classifica mensile è molto combattuta e la gara speciale con il Milan ha l’aria di rendere il tutto ancor più interessante. Luca Ronchi conquista ben nove punti contro la Cremonese e balza in vetta a quota 20. Veronica Capitanio ne fa sei ed è seconda con 17 punti. Sei anche per Adolfo Cantù che raggiunge Mirella Nembrini, ex leader della graduatoria, a 16 punti. Il duo è tallonato da Maria Pia Spadini e da Adriano Traini che di punti ne hanno 15. Ma la classifica è corta: Annalisa Capelli e Valentino Bertoli sono a 14 e otto lettori ne hanno 13. Sedici partecipanti nel giro di sette punti con una partita speciale da giocare.

Adriano Traini in vetta

Cambio al vertice nella classifica generale: Adriano Traini fa sei punti e raggiunge la vetta a quota 40, davanti a Franco Colleoni, ex primo della graduatoria, che aggiunge un solo punto al proprio bottino e va a 39.

Seguono Luca Ronchi e Jacopo Gallizioli a 35, tallonati da un trio a 34, composto da Gianbattista Limonta, Maurizio Ranica e Valentina Bonacina.

Uno sguardo anche alle classifiche speciali. Maria Pia Spadini e Adriano Traini dettano legge nella graduatoria legata a chi indovina più risultati: sono davanti a tutti a quota 20.

Nella classifica marcatori, guidano AlfSaadek e Luca Barcella con 12 punti. Anche nella graduatoria relativa a chi indovina più top player c’è un duo in vetta: Jacopo Gallizioli e Giamaica Imberti sono davanti a tutti, con 10 punti conquistati fin qui.

I pronostici dei lettori