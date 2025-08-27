Calcio / Bergamo Città
Mercoledì 27 Agosto 2025
L’Atalanta sceglie l’arancione per la terza maglia firmata New Balance
LA NOVITÀ. Ecco la terza maglia dell’Atalanta all’insegna dell’arancione, colore inedito. Potrebbe essere già indossata a Parma, nel match di sabato 30 agosto al Tardini alle 18,30.
Bergamo
Atalanta con New Balance hanno presentato online la terza maglia gara per la stagione 2025/26, un kit che si ispira alla passione ed energia dei tifosi atalantini. «La nuova maglia unisce tradizione e modernità, con una reinterpretazione astratta dell’iconico nerazzurro» spiegano dall’Atalanta. Il motivo ondulato, ripreso dallo stemma del club, «richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta».
Il colore inedito
Tre linee diagonali attraversano lo sfondo arancione brillante, «simbolo dell’energia e dello spirito dei tifosi che riempiono lo stadio ogni partita».
Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati, entrambi caratterizzati da due bande orizzontali. Sul fronte spicca la scritta “dea”, mentre il logo New Balance è posizionato sul retro, a completare un look distintivo e ricco di significato.
Questo lancio fa seguito a quello delle maglie Home e Away. «Insieme, le tre versioni celebrano la storia del club, offrendo al tempo stesso stile e qualità contemporanei». Questa new entry potrebbe essere già indossata a Parma, nel match di sabato 30 agosto al Tardini alle 18,30.
