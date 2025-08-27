L’Atalanta sceglie l’arancione per la terza maglia firmata New Balance

Atalanta con New Balance hanno presentato online la terza maglia gara per la stagione 2025/26, un kit che si ispira alla passione ed energia dei tifosi atalantini. «La nuova maglia unisce tradizione e modernità, con una reinterpretazione astratta dell’iconico nerazzurro» spiegano dall’Atalanta. Il motivo ondulato, ripreso dallo stemma del club, «richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta».

Il colore inedito

Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati, entrambi caratterizzati da due bande orizzontali. Sul fronte spicca la scritta “dea”, mentre il logo New Balance è posizionato sul retro, a completare un look distintivo e ricco di significato.