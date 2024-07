Calciomercato, lavori al Gewiss, Supercoppa: «TuttoAtalanta» in diretta su BgTv

Il precampionato estivo dell’Atalanta, tutti gli affari e le trattative di calciomercato, l’avvicinamento alla storica finale di Supercoppa Europea in programma il 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid, i lavori in corso al Gewiss Stadium di Bergamo.

Sono i temi principali della puntata di «TuttoAtalanta», la trasmissione sportiva a tinte nerazzurre in onda come ogni lunedì in diretta in prima serata dalle 20.50 alle 22.30 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre – streaming www.bergamotv.it).