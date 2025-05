Camminata nerazzurra, per la 16esima edizione la maglia firmata da De Roon - Foto e video

Un appuntamento tradizionale per i tanti tifosi bergamaschi, un tributo che le migliaia di persone, attraverso la loro partecipazione alla marcia non competitiva, intendono far giungere alla squadra cittadina per ringraziarla delle grandi emozioni che ha saputo regalare anche in quest’ultimo campionato.

Marten De Roon lancia la Camminata nerazzurra: è lui il testimonial di questa edizione La data da segnare sul calendario è l’1 giugno. La Camminata Nerazzurra celebra l’amore per l’Atalanta e per la città di Bergamo, anche lei protagonista di questa giornata di sport e divertimento. Senza dimenticare la solidarietà, dato che la manifestazione, promossa dal Centro di Coordinamento “Club Amici dell’Atalanta” in collaborazione con Map Comunicazione, devolverà come sempre parte del ricavato in beneficienza.

La maglia con la firma di De Roon

Ospite d’onore di questa edizione sarà il centrocampista Marten De Roon: sua la firma sulla maglia ufficiale 2025, quella che sarà consegnata a tutti i partecipanti al momento dell’iscrizione e che andrà ad arricchire la collezione dei veterani di questa importante iniziativa.

Camminata Nerazzurra, la presentazione ufficiale dell'edizione 2025. Video di Matteo De Sanctis

Il Villaggio nerazzurro

Si parte sabato 31 maggio alle 10,30 con l’inaugurazione del “Villaggio Nerazzurro” in piazza Vittorio Veneto a Bergamo, in pieno centro città. Questa prima parte della manifestazione coinvolgerà soprattutto i bambini: ci saranno prove di abilità con Tiro al Bersaglio gonfiabile con possibilità di vincere gadget offerti da Italianoptic, calciobalilla e un’area sarà attrezzata con gonfiabili aperti a tutti i piccoli.

La presentazione della Camminata nerazzurra Alle 16 è prevista una grande merenda per tutti i bambini e durante tutto il fine settimana verrà organizzato un laboratorio a cura di Villa Sant’Apollonia per introdurre i piccoli all’importanza di una corretta igiene orale.

Domenica la camminata

Domenica 1 giugno sarà la grande giornata: sono attese più di 16mila persone per la partecipazione alla Camminata Nerazzurra. Una marcia adatta a tutte le età, data la presenza di tre percorsi con lunghezze e difficoltà diverse.

Ale Bruco durante la Camminata nerazzurra Alle ore 7.30 ci sarà la celebrazione della Santa Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto. Prima della partenza è prevista una sorpresa per tutti i partecipanti per dare la giusta carica necessaria ad affrontare la marcia: Ale Bruco, un bimbo dalla voce straordinaria che ha incantato l’Italia partecipando al programma Io Canto, ha deciso di mettere la sua grande passione per l’Atalanta in musica e intonerà una canzone inedita dedicata alla Dea che diventerà la colonna sonora della Camminata Nerazzurra 2025.

Il taglio del nastro è fissato per le 8.45: la partenza collettiva è uno dei momenti più emozionanti della Camminata, quando i partecipanti sono chiamati a passare sotto al grande arco gonfiabile che segna il via alla non competitiva. Il colpo d’occhio è di sicuro effetto, con il lungo serpentone nerazzurro che inizia a snodarsi dal Sentierone per invadere festoso tutta la città, migliaia di persone pronte ad affrontare, ognuna con il proprio passo, i percorsi di 6, 10 e 17 chilometri lungo le vie di Città Alta e Bassa. Su tutti i tracciati saranno presenti dei punti di ristoro.

La premiazione dei gruppi partecipanti avverrà alle 10.30 e ci sarà un’estrazione di premi.

Ad ogni partecipante, all’arrivo, verrà consegnata una borsa con generi di conforto, compresa nella quota di iscrizione alla marcia insieme alla maglietta ufficiale. Per chi lo vorrà e per chi avrà la necessità di sciogliere i muscoli dopo la corsa, ci sarà la possibilità di ricevere un massaggio da parte degli esperti di Synapsy.

La solidarietà

Parte del ricavato della Camminata Nerazzurra sarà devoluto in beneficenza ad alcune associazioni di Bergamo operanti sul territorio. Nel corso delle quindici passate edizioni, con oltre 235mila partecipanti totali, sono stati donati più di 630mila euro.

Come iscriversi