Cannibale Brignone, sua anche la coppa di gigante. Goggia esce nella 2a manche

Gigantesca, onnivora Federica Brignone . Nulla da fare per Sofia Goggia . Dopo la firma sulla Coppa del mondo generale e quella in discesa, martedì 25 marzo la fuoriclasse valdostana vince anche la coppa di specialità in gigante , chiudendo seconda alle finali di Sun Valley, alle spalle solo della stratosferica svizzera Lara Gut (podio numero 100 in carriera). Terza la svedese Sarah Hector.

Goggia fuori nella 2a manche

Sofia Goggia in azione nella prima manche del gigante di Sun Valley. L’olimpionica bergamasca ha chiuso con un ottimo quato posto la prima frazione di gara e nella seconda ha attaccato con l’obiettivo di salire sul podio ma un errore le è costato la gara.

(Foto di Ansa)

«Guardando indietro mi commuovo per la stagione fatta - ha detto Sofia Goggia -. Però sono arrabbiata per il gigante di oggi (martedì 25 marzo) ed è tutta la stagione che ci provo con il gigante e ancora non riesco a mettere insieme due manches. Guardo il positivo e almeno una manche riesco a farla bene. Sono contenta per quello che ho fatto, ma si vive sempre per quello che non si è riusciti a fare. La cosa più bella è aver concluso una stagione sana, e non capitava dal 2017. La stagione olimpica sarà l’apoteosi per la nostra squadra. La promessa che mi sento di fare è che farò tutto il necessario per essere la migliore Sofia». Cala il sipario sulla stagione, ora rotta sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.